Moratti appelle Messi. Inter, le rêve est durable: les chiffres le disent | Primapagina

Massimo Moratti sait faire rêver les fans de l’Inter, il l’a fait en tant que président et réussit, bien, même maintenant, qui regarde sa créature de loin. Dans l’interview à la radio, moi aussi, l’ancien patron a fait exploser une bombe très forte: “Mettez-vous à l’Inter? Ce n’est pas un rêve interdit, ce n’était peut-être même pas avant ce malheur. C’est à la fin du contrat et je pense qu’il y a certainement un effort de la part de la propriété pour essayer de l’apporter à Inter. Je ne sais pas si la situation actuelle peut changer cet objectif pour le meilleur ou pour le pire, mais tout a été éclairci. Je pense qu’il y a une chance de voir des choses assez étranges à la fin de la saison. Lautaro? C’est un très bon gars, il se soucie beaucoup de sa carrière, il est vrai que les fans de l’Inter l’aiment. Il faut voir si elle ne fait pas partie de celles qui peuvent être confondues avec une opération plus importante comme celle de Messi “.

AVC À MORATTI, PEUT INTER? – Un désir, un de ces coups qu’il aurait certainement tenté en tant que président à l’âge d’or. Comme quand il a arraché Ronaldo de Barcelone, juste après un différend entre le Brésilien et le club catalan. Mais si vous voulez transformer le rêve en réalité et raisonner sur la base de données objectives, d’un point de vue économique, l’Inter pourrait-il vraiment se donner Messi? La réponse est oui. Le budget en main pourrait, alors bien sûr, nous devons faire face aux intentions réelles du joueur et à la générosité du groupe Suning, qui devrait mettre une énorme somme dans l’assiette.

NUMÉROS DE MAIN – Rappelez-vous que Par contrat, Messi peut se libérer de Barcelone en juin. Le choix lui appartient. En Espagne, l’Argentin reçoit 60 millions d’euros de son club. En Italie, Inter, pour garantir le même montant net (environ 30 millions), en vertu des nouveaux avantages fiscaux, elle devrait verser environ 45 bruts. Ce n’est pas une chose impossible, même selon le paramètre de l’UEFA qui dicte la directive expliquant comment il est préférable que chaque club ait un nombre total d’engagements ne dépassant pas 70% des revenus totaux. Le chiffre d’affaires de la société Nerazzurri, en 2018-19, s’élevait à 417 millions d’euros, tandis que les frais de personnel s’élevaient à 192 millions: avec l’arrivée de Conte et de grands noms comme Lukaku, Eriksen et Godin, la part de 200 millions sera facilement passé dans la saison 2019/20. Hypothétiquement, avec l’arrivée de Messi, il pourrait donc atteindre environ 250/260 millions de gains totaux: même en supposant que les revenus restent stationnaires à 417 millions, les salaires resteraient en dessous de 70% des revenus indiqués par l’UEFA.

PLUS D’ARGENT SOLEIL – Ensuite, il sera clairement approprié de comprendre quels seront les revenus de la saison 2019-2020, en gardant à l’esprit que l’entreprise perdra des parrainages importants, que Suning pourrait combler en parrainant le club. Exactement comme cela a été fait jusqu’à présent avec les maillots d’entraînement et les droits de dénomination de Pinetina, mais en payant plus d’argent. En 2018/19, Zhang a investi environ 40 millions de sponsors et autres revenus: une augmentation de 55/60 millions pourrait aider, compte tenu également de la pénurie qui pourrait survenir en raison de certains sponsors sortants. Tout est possible, toujours selon les règles de l’UEFA: Suning peut entrer de l’argent dans l’Inter (parrainage) jusqu’à un maximum de 30% du total des revenus. Gardant toujours les 417 millions d’euros bien, Zhang pourrait parrainer plus de 120 millions d’euros. C’est pourquoi Moratti n’a pas tort après tout: vous pouvez jouer à l’Inter. Du moins d’un point de vue économique, peut-être avec l’aide de Suning, de meilleures performances en Ligue des champions et quelques ventes pour pousser les revenus vers 500 millions. Le problème, le cas échéant, est le reste. Aussi parce que, apparemment, malgré quelques frictions, Messi semble avoir la ferme intention de ne pas quitter Barcelone.