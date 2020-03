“Moratti m’a voulu à l’Inter, puis ils ont emmené Sneijder …”

L’ancien capitaine de Bologne, Alexandre diamants, révélez un secret du passé sur Instagram. Dans un média social en direct, le milieu de terrain du Western United FC il est revenu l’esprit en 2009, avouant qu’il risquait d’atterrir chez lui Inter à l’aube du Triplete.

S’adressant à l’ancien coéquipier Francesco Valiani, Diamanti a déclaré: “J’étais proche de l’Inter, Moratti en avait marre de moi parce que je lui rappelais Recoba”.

Que s’est-il passé en 2009

Mais le rêve a disparu à cause de Mourinho, qui avait raté un “Diamants qui?”. Le footballeur raconte comment les choses se sont passées: “Il voulait Deco, et quand mon agent m’a appelé pour me dire, j’ai répondu”avec raison».

Et il conclut: «Deco est allé à Chelsea et cette fois, c’est moi qui ai appelé mon agent en pensant que c’était possible, mais il a dit qu’ils voulaient Sneijder. J’ai de nouveau répondu «à juste titre». Finalement, je suis allé à West Ham et ils ont terminé le Triplete. Alors ils ont bien fait».