Moratti parie sur la suspension de la Serie A et la réflexion sur la prochaine édition

Après la décision du gouvernement français d’annuler toutes les compétitions sportives professionnelles et le tremblement de terre qui a provoqué dans les principaux pays européens, de plus en plus de voix réclament que cela soit étendu au reste des championnats.

29/04/2020

Le à 13:35

CEST

SPORT.es

Massimo Moratti, ex-président de l’Inter Milan, a parlé pour «Tutti Convocati & rdquor; dit Radio24 sur la possibilité que cela se produise en Italie aussi: “Nous devons nous mettre au travail maintenant pour préparer la prochaine saison. Essayer de terminer le cours actuel est trop dangereux et une perte de temps. Cette crise nous oblige tous à nous réinventer et à nous poser des questions. Le gouvernement devra revoir le budget et fixer de nouveaux objectifs “, explique l’actuel président d’honneur de l’entité lombarde, l’une des régions les plus touchées au monde par la pandémie de coronavirus.

“Ils continueront à faire des choses folles pour acheter des joueurs. Bien sûr, les chiffres vont baisser et il y aura une mauvaise période, différente, mais l’entreprise de football sera toujours au-dessus des autres secteurs en termes de nombre“, analyse Moratti sur la façon dont la scène du football peut être après cette terrible crise.