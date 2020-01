BLACKPOOL, ANGLETERRE – 22 avril: Blackpool’s Christoffer Mafoumbi gestes pendant le Sky Bet League One match entre Blackpool et Fleetwood Town à Bloomfield Road le 22 avril 2019 à Blackpool, Royaume-Uni. (Photo de Richard Martin-Roberts – CameraSport via .)

Morecambe a confirmé avoir signé le prêt du gardien Christoffer Mafoumbi jusqu’à la fin de la saison.

Morecambe signe Christoffer Mafoumbi en prêt de Blackpool

À la recherche de temps de jeu

Le joueur de 25 ans rejoint le club Blackpool de League One, où le temps de jeu est limité.

Au cours de son séjour de deux ans et demi avec les Tangerines, il a joué 27 fois dans toutes les compétitions.

Jusqu’à présent, cette saison n’a figuré que dans les compétitions de coupe, faisant une apparition dans la Coupe EFL et deux dans le trophée Leasing.com.

En conséquence, un passage à Morecambe, côté de la Ligue 2, devrait fournir à Mafoumbi un temps de jeu précieux.

Les Shrimpers seront le deuxième club anglais de Mafoumbi, ayant passé la majeure partie de sa carrière à l’étranger.

Plafonné par son équipe nationale du Congo, Mafoumbi a joué pour Lens B et Le Pontet en France au début de sa carrière, avant de passer une saison avec le club bulgare Vereya et l’équipe sud-africaine Free State Stars.

Cinquième janvier Signalisation Signaux AaBusy Window

L’arrivée de Mafoumbi en prêt marque la cinquième signature de la fenêtre du manager de Morecambe Derek Adams.

Adams a signé le duo Burnley d’Adam Phillips et Ryan Cooney en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Il a également fait deux ajouts permanents avec l’arrivée de Jordan Slew et Toumani Diagouraga, qui a déjà joué pour Adams à Plymouth Argyle.

Le patron de Morecambe espère que ses nouveaux arrivants pourront aider à éloigner le club de la zone de relégation.

L’équipe d’Adams est actuellement à une place au-dessus de la zone de largage de la Ligue Deux avec 22 points, trois points devant Stevenage, le dernier.

Ils espèrent que leur forme pourra continuer ce week-end contre Northampton Town. Les Shrimpers n’ont pas perdu leurs deux matchs précédents, gagnant 2-1 contre Port Vale et scellant un impressionnant match nul 1-1 contre les prétendants aux éliminatoires Colchester United.

