Morelos est paralysé! Monarcas Morelia contre. León LIVE via TV Azteca joue pour le jour 4 de la Clausura 2020 Liga MX

Via Aztec TV LIVE nous vivons le Monarques Morelia contre Lion (EN DIRECT / via Sky HD / à partir de 18h00) affrontement pour le jour 4 de Clôture 2020 Liga MX au stade Morelos à partir de 18h00 (Heure péruvienne) avec émission télévisée Azteca.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Monarques Morelia et Lion.

Le duel entre Monarques Morelia et León Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Ligue MX.

Monarcas Morelia contre. León: horaires dans le monde

Mexique 17 h 00

Pérou 18 h 00

Équateur 18 h 00

Colombie 18 h 00

Bolivie 19 h 00

Venezuela 19 h 00

Argentine 20 h 00

Chili 20 h 00

Paraguay 20 h 00

Uruguay 20 h 00

Brésil 20 h 00

Espagne 0:00 heures. (2 février)

Équatorien Angel Mena, leader des buteurs de la Tournoi de clôture 2020, et le visage de la «Fiera» ce samedi 1er février, la «monarchie» chilienne Jorge Valdivia le quatrième jour.

Mena a quatre buts dont la puissante offensive Lion, ce qui représente jusqu’à huit buts, le chiffre maximum de l’événement aztèque en cours. Mena est accompagnée de l’Argentin Leonardo Ramos avec deux cibles, le Colombien William Tesillo et le Chilien Jean Meneses, avec une cible dans chaque cas.

Maîtrise de l’attaque de Lion Il a l’équipe à la deuxième place du classement avec six unités, une de moins que le leader Pumas. Le septuple champion du Mexique cumule une victoire 3-1 au premier rendez-vous contre Querétaro, une défaite 3-2 contre Santos et une victoire 3-0 contre Pachuca.

Monarques Morelia, avec un point en trois matchs, cherche que l’adhésion du Chilien Jorge Valdivia, qui a déjà fait ses débuts en Copa MX, les aide à obtenir leur première victoire du championnat.

Le «magicien» est accompagné dans ce projet par son compatriote Rodrigo Millar et Martín Rodríguez. Le premier a déjà de l’expérience avec le Michoacán, tandis que le second est venu cette campagne.

Monarques Morelia, jusqu’à présent, il a perdu au premier rendez-vous 0-1 contre Toluca, a fait match nul 2-2 contre le champion de Monterrey le deuxième jour et le troisième, il a perdu 3-0 contre le FC Juárez.

Monarcas Morelia contre. León: emplacement du stade

Monarcas Morelia contre. Leon: luminaire

