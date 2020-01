Moreno fait confiance à la poudre à canon de Ben Yedder

Il ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner en Ligue 1 le Monaco de Robert Moreno. Son bon travail dans le Coupe de France, avec deux victoires contre Reims et Saint-Pryvé, contraste avec son malheureux bagage dans le tournoi de régularité: un point de six possible. Bien sûr, en deux duels contre le tout-puissant PSG.

25/01/2020

À 08:52

CET

X. Serrano

Les sentiments positifs laissés 3-3 du premier duel ont cédé la place à l’amertume après les 1-4 vécus trois jours plus tard, plus représentatifs de la disparité de niveau entre les deux sets. Ce soir, visitez le Stade Louis II le Strasbourg, équipe située au milieu de la table après un premier tour irrégulier au cours duquel elle est devenue coliste. Une rencontre qui peut servir de pierre de touche au projet de Moreno.

Buteur en forme

Dans son ascension vers les positions européennes, l’entraîneur de L’Hospitalet a Wissam Ben Yedder à son joueur le plus décisif. Titulaire de tous les matchs depuis l’arrivée de Châtain à côté de la centrale MaripánLe milieu de terrain Golovin et l’archer Lecomte. Ce n’est pas pour moins.

Meilleur buteur du Flirt 1 (14 buts) et un joueur qui a participé à plus de buts de la compétition (si ses six passes sont ajoutées), a été impliqué dans 57% des 35 buts marqués par le Monaco en ligue

Il faut y ajouter son formidable état de forme. Avec quatre buts et trois passes en quatre matchs, Ben Yedder a été nommé meilleur joueur du mois de décembre par l’Union française des footballeurs UNFP.

Les fixes reviennent

Dans l’engagement de l’échanson de lundi à la Saint-Pryvé, Châtain Il a donné du repos à six de ses titres habituels: Martins, Heinrichs, Glik, Ballo-Touré, Bakayoko et Cesc. Ils devraient quitter le démarrage.

Moins évident est la raison pour laquelle le schéma sera choisi, ayant alterné entre 4-3-3, 4-4-2 et 4-2-3-1. «Je pense que l’équipe a progressé progressivement en défense, je suis heureux & rdquor;, se limitait à pointer le Catalan dans le précédent.

Compositions probables

Monaco: Lecompte; Henrichs, Maripán, Glik, Ballo-Touré; Golovin, Bakayoko, Fàbregas, Martins; Ben Yedder et Baldé.

Strasbourg: Sels; Mitrovic, Djiku, Koné; Lala, Fofana, Sissoko, Carole; Thomasson, Ajorque et Bellegarde.