Morsta: “La Juve parmi les favoris de la Ligue des champions, j’espère ne pas la rencontrer” | Ligue des champions

Alors Alvaro Morata, L’attaquant de l’Atletico Madrid, s’est entretenu avec Sky Sport après la victoire contre Liverpool: “Une victoire incroyable. Ce sont les meilleurs, Simeone nous a dit que si on avait joué comme d’habitude, avec notre ADN, sans s’arrêter de courir et à croire, nous aurions ramené le résultat à la maison. Nous avons donné le sentiment d’être un groupe fort et uni. “Ensuite, sur Juve:” Je préfère ne pas la rencontrer à nouveau en Ligue des champions. Pour moi, les favoris sont eux, Liverpool et Paris Saint Germain. Même s’il a perdu aujourd’hui, je pense que ces équipes restent les vraies favorites. ”