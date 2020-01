Mort de Kobe Bryant: les mots de Michael Jordan après avoir appris la mort de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers

Mis à jour le 26/01/2020 à 18:31

Michael Jordan, considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps, a également statué sur la mort de Kobe Bryant, décédé dimanche matin lors d’un accident d’avion dans la ville de Calabasas, à Los Angeles.

«Je suis choqué par la mort tragique de Kobe et de sa fille. Je n’ai pas de mots pour décrire la douleur que je ressens. J’aimais beaucoup Kobe, il était comme mon petit frère. Nous parlions beaucoup et je manquerai toutes ces conversations “, a-t-il déclaré. Jordanie.

«C’était un grand compétiteur, l’un des plus grands qui ait jamais existé. C’était aussi un père extraordinaire qui aimait profondément sa famille. De plus, il était très fier de sa fille, qui jouait aussi au basket. Il a adressé mes sincères condoléances à Vanessa (l’épouse de Bryant), aux Lakers de Los Angeles et à tous les fans du basket-ball mondial », a-t-il conclu.

Kobe Bryant était considéré comme le grand successeur de Michael Jordan pour son style de jeu. Il a été cinq fois champion de la NBA avec les Lakers et deux fois médaillé d’or olympique. Avec huit autres personnes, il est décédé dimanche matin dans le crash d’un hélicoptère appartenant à l’ancien sportif dans les collines près de Calabasas, dans le sud de la Californie.

L’incident a également coûté la vie à Gianna, l’une des filles de 13 ans de Bryant, a confirmé quelques heures plus tard le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Initialement, les premiers rapports confirmés par les autorités locales et TMZ, le site Web américain de célébrités, indiquaient que cinq personnes étaient à bord de l’hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé dans un brouillard près de Los Angeles. Maintenant, ils ont annoncé qu’il était environ 9 heures.

Les causes de l’accident sont encore inconnues, ont ajouté les autorités.

Avec des informations de l’.

PLUS DE NOUVELLES DE KOBE BRYANT