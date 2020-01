Mort de Kobe Bryant: quelle était la communication de la tour de contrôle avec le pilote d’hélicoptère où allait la légende des lacs de Los Angeles avant son crash en Californie | NBA | USA Autres sports

Une nouvelle a surpris le monde entier. La légende des Los Angeles Lakers et vainqueur de 5 anneaux NBA, Kobe Bryant Il était décédé dimanche matin dans un accident d’avion. L’hélicoptère où il allait s’est écrasé à Calabasas, laissant Kobe et ses 8 compagnons morts. L’ancien joueur se dirigeait vers son match de basket fille de 13 ans, qui a également échoué à survivre. Chaque fois que de plus en plus de détails sur ce qui s’est passé sont révélés, les dernières sont les conversations que le pilote d’hélicoptère a eues avec la tour de contrôle.

La ville de Les anges Il se leva avec une brume très épaisse. C’était trop dangereux de voler. Malgré cela, Kobe a pris la décision d’emmener sa fille et un ami à son parti. Il a toujours utilisé ce moyen pour éviter la circulation en ville. Le vol a duré 41 minutes.

L’hélicoptère Sirkorsky S-76B avec plaque d’immatriculation N72EX, construit en 1991, appartenait à la société Island Express. Les données du contrôle aérien montrent que le vol a commencé à 9h06 depuis l’aéroport John Wayne de Santa Ana, dans le comté d’Orange, la partie la plus riche du littoral au sud de Los Angeles, où vit la famille Bryant.

Lorsqu’il arrive dans le zoo de Los Angeles, à Griffith Park, le pilote contacte la tour de contrôle de l’aéroport Bob Hope de Burbank. Demandez la permission de passer. Selon l’enregistrement des conversations avec la tour publié sur LiveATC.net et collecté par les médias locaux, de la tour ils lui disent qu’il y a un autre avion survolant IFR (pour les instruments, sans visibilité) et qu’il attend. L’hélicoptère fait le tour du zoo pendant 15 minutes.

Les fans se rassemblent au Staples Center pour licencier Kobe Bryant 26/01/2020

Plus de détails sur l’accident d’hélicoptère

À 9 h 30, la tour Burbank indique au pilote qu’il peut passer, pour ce faire, en faisant le tour de l’aéroport au nord, en suivant l’autoroute 5, et en continuant à voler en mode visuel (VFR) à moins de 2500 pieds ( 762 mètres) de haut.

A cette époque, le voyage vers l’ouest commence, où se trouve la banlieue de Calabasas. Le pilote d’hélicoptère informe la tour Burbank que son plan est de suivre la route 118 en direction ouest puis de suivre la route 101 jusqu’à sa destination. La communication est interrompue et l’hélicoptère contacte ensuite l’autre aéroport du nord de Los Angeles, Van Nuys. La tour Van Nuys lui dit que le vent est calme et la visibilité est de deux milles et demi.

Le pilote confirme à la tour Van Nuys qu’il vole en mode visuel à 1 500 pieds (457 mètres). Il entoure le petit aéroport, qui est utilisé pour les vols privés, puis tourne vers le sud. Le contrôle de vol passe ensuite au système SoCal. Il est déjà 9h42.

Le contrôleur de vol demande au pilote à trois reprises s’il a besoin d’aide. Il n’y a pas de réponse, probablement parce que l’hélicoptère tourne si bas qu’il n’accède pas au signal. “Hélicoptère N72EX, volez trop bas pour vous guider en ce moment”, expliquent-ils.

Les données de Flightadar24 montrent que l’appartement approche des montagnes à 1 200 pieds (365 mètres). Soudain, à 9h43, il monte brusquement en une minute à 2000 pieds (609 pieds).

9h45, l’appareil disparaît du radar. À 9h47, le numéro de téléphone d’urgence des pompiers de Los Angeles reçoit le premier appel d’un témoin disant que l’hélicoptère s’est écrasé près du n ° 4 200 de La Virgenes Road.

Les réactions de la mort de Kobe Bryant

Une vague d’excitation à travers le monde qui a dépassé les limites du sport. “C’est une terrible nouvelle!”, A déclaré le président américain Donald Trump, suivi de son prédécesseur à la Maison Blanche, Barack Obama, grand fan de basket-ball.

Michael Jordan, la légende à laquelle Bryant a toujours voulu ressembler, Shaquille O’Neal, avec qui il a remporté ses trois premiers anneaux avec les Lakers, ou Pau Gasol, le pivot espagnol avec lequel les deux autres. Il est difficile de trouver une personnalité du sport qui n’a pas réagi à la mort de l’ancien joueur.

LeBron James, son rival sur les pistes de la NBA et coéquipier dans l’équipe américaine, a reçu la nouvelle en descendant d’un avion à l’aéroport de Los Angeles. Les images des larmes du successeur de Bryant dans les Lakers ont fait le tour du monde.

NOUVELLES DE KOBE BRYANT