Motorola | Cotation | savoir quels smartphones seront mis à jour vers Android 10 | Téléphones portables | Viral | Applications | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 16/01/2020 à 02:10

Lequel de tous les téléphones portables est le vôtre? Regardez cette liste. Motorola Il est devenu l’une des entreprises qui a non seulement donné une touche moderne à ses téléphones portables, mais se démarque également en offrant plusieurs améliorations à ses appareils de milieu de gamme par rapport aux appareils haut de gamme.

C’est pour cette raison que si vous avez un appareil de marque, vous ne serez pas sans recevoir la mise à jour d’Android 10, en particulier s’il a un modèle One de Motorola.

La marque a annoncé, lors de ses présentations au Pérou, que certains terminaux ont jusqu’à deux mises à jour dans leur existence, nous parlerions donc que certains ordinateurs pourraient avoir Android 10 et Android 11.

Certains terminaux peuvent être mis à jour vers Android 10 et 11. (Photo: Motorola)

Quels sont? Connaître tous les téléphones portables de Motorola qui sera mis à jour:

Moto Z4Motorola One PowerMotorola One VisionMoto One ActionMoto One ZoomMoto One MacroMoto G8 PlusMoto G8 PlayMoto E6 PlusMoto Z3Moto Z3 PlayMoto OneMoto G7 PlusMoto G7Moto G7 PowerMoto G7 PlayMoto G6Moto G6 Plus

La mise à jour de chacun de ces modèles devrait avoir lieu au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre 2020.

Il faut donc avoir un peu de patience pour que votre appareil Motorola puisse adapter les modifications à votre appareil mobile. Votre terminal est-il répertorié?

AMÉLIORATIONS ANDROID 10

Mode sombre: le nouveau thème Android sombre utilise une teinte «vrai noir» pour prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, il modifie également l’apparence de vos applications Google, telles que Calendrier et Photos Amplificateur de son: avec l’amplificateur de son, le téléphone est capable d’augmenter le son, de filtrer le bruit de fond et d’ajuster l’audio pour que nous puissions l’entendre mieux. Il est très utile pour écouter des podcasts, regarder des vidéos ou parler dans une zone très bruyante.Réponses intelligentes: En plus des réponses suggérées dans vos messages, Android 10 fournir des actions recommandées. Ainsi, par exemple, si un ami vous invite à dîner, le téléphone lui-même vous suggère d’envoyer un SMS et de vous indiquer directement l’itinéraire sur Google Maps. Il fonctionne même dans des applications de messagerie comme Signal.Sous-titres en temps réel: Avec une seule touche et sans avoir besoin d’être connecté à un réseau mobile ou WiFi, Live Caption sous-titre automatiquement les vidéos, podcasts, messages audio et même ce que nous enregistrons nous-mêmes avec le terminal.