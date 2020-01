Mots durs de Monchi sur la panne de la Coupe

Il a réprimandé, et beaucoup, la copera d’élimination à Miranda de Ebro. Séville est blessé après être tombé dans l’un de leurs tournois préférés contre un rival de catégorie inférieure comme Mirandés et la façon dont il l’a fait. Il perdait 3-0 (terminé 3-1) et même Vaclik a stoppé un penalty dans ce qui était une revue à part entière de la photo réalisée par Andoni Iraola. Ce vendredi a été la présentation de l’une des vedettes du marché d’hiver, Suso, et ce qui devait être une fête est devenu un véritable enterrement. De longs visages, quelques mots et un Monchi qui a été très dur avec l’élimination.

“Ce fut un coup dur dans la ligne de flottaison de ce projet. Si ce club a grandi, c’est basé sur l’ambition. C’est une tache importante dans l’histoire récente du club et nous ne la laverons jamais. C’est une tache dure et nous devons reconnaître et reconsidérer. C’est un bâton dur pour un Séville qui n’a jamais reçu de confort et qui est un club ambitieux. Si nous avons grandi, c’est parce que nous ne nous sommes pas endormis sur les lauriers. Bien que nous gagnions la Ligue ou l’UEFA, cela ne couvre rien, a commenté le directeur sportif.

«C’est arrivé hier, mais quand Santander nous a éliminés à la maison il y a quatre ans, nous serions les mêmes. Dans ce club, toute défaite est une crise, c’est un bâton dur, a poursuivi Sevillian.