Mourinho a déjà cinq défaites à domicile en égalité Champion

Tottenham de José Mourinho est tombé au Tottenham Hotspur Stadium contre RB Leipzig (0-1) en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Avec cette défaite, l’entraîneur portugais ajoute son cinquième match perdu à domicile lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions tout au long de sa carrière.

20/02/2020

À 15:17

CET

Kevin Blacksmith

La première fois que Mourinho a perdu dans son stade Lors des qualifications de la compétition continentale, il était en phase à élimination directe de la saison 2005/06, lorsque son Chelsea est tombé à Stamford Bridge contre le Barça de Frank Rijkaard, qui sera plus tard proclamé champion d’Europe. Ce fut le fameux match dans lequel Leo Messi a décroché la défense «bleue», au point que le carton rouge de Del Horno a profité et plus tard le technicien a eu recours à l’expression «théâtre du bien».

Après une étape triomphale à l’Inter, Mourinho se tenait au Real Madridoù cela se produirait-il sa deuxième défaite, encore une fois contre le même rival. Pep Guardiola FC Barcelona a attaqué le Bernabéu (0-2) en demi-finale des champions 2010/11, dans un match où Leo Messi a laissé un but à la postérité en se débarrassant de toute la défense blanche. Le match est également rappelé par le croisement des déclarations entre Mourinho et Guardiola lors de la conférence de presse précédant la réunion. Comme en 2006, le Barça serait proclamé champion d’Europe cette même campagne.

Mourinho dans le duel contre RB Leipzig | EFE

L’Atlético del Cholo Simeone était responsable de la troisième défaite de Mourinho. Toujours aux portes de la finale, en demi-finale des Champions 13/14, les matelas visités Pont de Stamford mesurer contre Mourinho lors du retour de l’entraîneur portugais à Chelsea. L’équipe «bleue» a succombé à l’Atlético de Madrid 1-3, qui finirait par perdre la finale face au Real Madrid à Lisbonne.

En 2018, une fois de plus, une équipe espagnole battrait Mourinho. Cette fois, ce serait Séville de Montella qui battrait le Manchester United en huitième (1-2), éliminant Mourinho de la Ligue des champions lors de sa première année en tête du banc Vieux trafic.

Hier soir, le cinquième défaite de l’entraîneur à domicile dans un match éliminatoire de la Ligue des champions. Tottenham de Mourinho est tombé sur un RB Leipzig (0-1) qui a dominé le match et a remporté une belle victoire du Tottenham Hotspur Stadium pour suivre le classement. L’équipe anglaise aura l’occasion de lever la cravate le 10 mars prochain en terre allemande.