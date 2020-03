Mourinho a dit qu’il serait fou de ne pas sauter sur l’incertitude de la star de Chelsea

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 4:17

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, pourrait tirer le meilleur parti de Willian s’il amenait l’ailier de Chelsea dans le nord de Londres, selon un expert.

Willian est une figure influente de Chelsea depuis son arrivée au club en 2013, mais son avenir a fait l’objet de spéculations cette saison.

En effet, son contrat devant expirer cet été, le Brésilien a révélé que Chelsea lui a proposé une prolongation de deux ans mais qu’il souhaite trois ans de plus.

Autre part, Mourinho a eu du mal cette saison en raison de blessures à des gens comme Harry Kane et Son-Heung min et il a été fortement critiqué pour ne pas avoir signé un autre attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier.

S’adressant à Football Insider, Kevin Phillips a évoqué la possibilité que Mourinho apporte Willian comme solution.

“Willian est un joueur que j’aime”, a déclaré Phillips. «Je pense qu’il a de grandes qualités, de grandes qualités.

“En fin de compte, c’est qu’il s’intègre ou non dans le style de Mourinho et où il joue. Mourinho joue généralement un 4-2-3-1, vous pouvez donc certainement voir Willian jouer à gauche ou à droite et leur donner un peu de qualité.

“S’ils lui offrent une gratuité et que ce n’est pas trop d’argent, alors allez-y.”

Willian a marqué sept buts et aidé six autres joueurs en 37 matches ce trimestre, mais Phillips a ajouté que le Brésilien avait encore beaucoup à donner.

“Il a été à l’intérieur et à l’extérieur de l’équipe à Chelsea, alors que s’il choisit une équipe où il jouera semaine après semaine, vous verrez certainement le meilleur de Willian”, a déclaré Phillips.

“Pour moi, il a encore beaucoup à offrir en Premier League, et si Tottenham devait garantir ses services, je pense que ce serait une bonne signature.”

Dans d’autres nouvelles, Jermaine Jenas a eu son mot à dire sur ce qui ne va pas à Tottenham sous la direction de Mourinho.

Tottenham a perdu cinq de ses six derniers matchs, une course qui les a fait éliminer de la FA Cup et de la Ligue des champions et prendre du retard dans la course pour une place parmi les quatre premiers.

Lire la suite…