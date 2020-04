Mourinho aligne trois signatures pour transformer Tottenham en prétendants à nouveau

Date de publication: Mardi 21 avril 2020 8:47

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, souhaite se renforcer dans trois domaines du terrain dans la prochaine fenêtre de transfert, selon Sky Sports.

Mourinho a signé deux fois dans sa première fenêtre en charge des Spurs en janvier, faisant venir le milieu de terrain Gedson Fernandes sur un contrat de prêt de 18 mois, puis atterrissant l’ailier néerlandais Steven Bergwijn pour 27 millions de livres sterling.

Tottenham a également rendu permanent le prêt de Giovani Lo Celso du Real Betis après six mois impressionnants au club du meneur de jeu argentin.

Mais la forme des Spurs a pris un plongeon alarmant, après une première recrudescence sous la tactique portugaise, avant que le football ne soit suspendu en raison de la pandémie de coronavirus le mois dernier.

Et Mourinho tient à se renforcer sur la défensive, avec un nouveau défenseur central, un arrière droit et un milieu de terrain retenu ses principales priorités.

Le journaliste de Sky Sports, Paul Gilmour, a également déclaré un attaquant suppléant à Harry Kane, qui a été lié à une sortie d’été, Ne peut être exclu.

“Eh bien, d’après ce que j’entends, les domaines prioritaires si les affaires peuvent être faites seront l’arrière-centre, l’arrière-droit et un milieu de terrain défensif central”, a déclaré Gilmour.

“Je ne pense pas non plus que vous puissiez exclure un attaquant de sauvegarde, étant donné qu’ils ont [Odion] Ighalo, [Olivier] Giroud et quelques autres en janvier, et il est généralement plus facile de faire une bonne affaire pendant les mois d’été.

“Mais encore une fois, attendons de voir à quoi ressemble le paysage au redémarrage du football.

“Mais d’après ce que j’entends, les domaines prioritaires sont certainement les trois que j’ai mentionnés – arrière central, arrière droit et milieu de terrain défensif central.”

Les éperons sont connus pour être à la poursuite du défenseur central de West Ham, Issa Diop, tandis que Norwich tient le premier rôle Max Aarons est une option majeure à l’arrière droit. Quant au milieu de terrain défensif, Mourinho a été lié à des goûts de la star lilloise Boubakary Soumare, Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton et exceptionnel Perspectives de Leeds Kalvin Phillips.

Cependant, Gilmour admet que les clubs devront être «créatifs» avec leurs signatures une fois que le football reprendra.

Il ajoute qu’il est probable qu’il y aura davantage de contrats de prêt ainsi que des paiements échelonnés pour les signatures permanentes.

“Il y aura un grand impact sur le marché et cela se fera sentir dans toute l’industrie”, a ajouté Gilmour.

«Je pense qu’il y a un sentiment que le football en rebondira mais la question clé est quand.

«À court terme, pour beaucoup de clubs qui prévoient un marché de transfert potentiel, nous pourrions voir une augmentation du nombre de prêts avec options d’achat.

«Je pense que c’était déjà une façon assez courante de conclure un accord.

«Il y aura également beaucoup de paiements permanents échelonnés.

«Donc, pour un club comme les Spurs, je pense que ce seront des prêts créatifs ou des paiements de structure assez spécifiques.

“Le club cherche à se renforcer, on nous dit, mais ce avec quoi ils doivent jouer n’est pas clair et ce ne sera pas clair avant le retour du football.”

Pendant ce temps, Tottenham a été enfermé dans des discussions secrètes pour signer Arkadiusz Milik pendant un certain nombre de semaines – et a laissé une offre importante sur la table avec Napoli, selon des informations en Italie. Lire la suite…