Mourinho blâme la star des Spurs pour deux buts, insiste Villa méritait plus

Jose Mourinho a déclaré que Toby Alderweireld avait «marqué trois buts», blâmant les deux buts concédés par les Spurs lors de leur Victoire 3-2 sur Villa sur l’international belge.

Alderweireld a marqué un but dès le début pour donner à Villa une avance méritée avant d’égaliser avec un tir fin dans le virage.

Son Heung-min a ensuite donné la tête aux Spurs, convertissant un rebond après que sa pénalité apprivoisée ait été sauvée par Pepe Reina, avant qu’Engels ne dépasse Alderweireld pour attirer le niveau des hôtes.

Et il semblait qu’un match de bout en bout périclitait jusqu’à ce qu’Engels agite un simple contrôle pour permettre à Son de passer au but et de passer devant Reina pour sécuriser trois points vitaux qui voient les Spurs se déplacer à un point près. de Chelsea en quatrième position.

Mais Mourinho avait hâte de montrer à quel point Villa avait bien joué, tout en insistant sur le fait qu’un certain nombre d’équipes étaient en lice pour le football de la Ligue des champions, la cinquième place étant maintenant suffisante pour garantir la qualification pour la compétition de vitrine européenne.

Il a déclaré à BBC Sport: «Je pensais que nous méritions de gagner mais je pense qu’ils ne méritaient pas de perdre. Villa a joué pour gagner.

«Une fenêtre s’ouvre pour de nombreuses équipes. Ce qui semblait loin, maintenant la cinquième place n’est pas loin. Arsenal, Everton, Sheffield United, Wolves… tout le monde sentira qu’il en a l’occasion. »

Au cours de l’après-midi intéressant d’Alderweireld, Mourinho a ajouté: «D’une manière amusante, je dirais qu’il a marqué trois buts: le but lui-même, son but, puis quand il perd le duel avec Engels. Mais il a marqué avec un coup de sa vie avec un nouveau bébé cette semaine. »