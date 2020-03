Mourinho contacte le Real Madrid pour ouvrir des pourparlers pour une étoile défensive de 70 millions de livres sterling

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 5:09

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, aurait été en contact avec le Real Madrid sur la possibilité d’un accord d’été pour Eder Militao.

Le défenseur a lutté pour le temps de jeu depuis son arrivée à Porto pour 45 millions de livres au cours de l’été et il est déjà question que le Real est prêt à vendre le joueur de 22 ans.

Éperons aurait déjà commencé à rechercher des défenseurs centraux, la star de longue date Jan Vertonghen approchant de la fin de son séjour dans le nord de Londres.

Le jeune stoppeur argentin Juan Foyth devrait également partir, tandis que l’ancien signataire du record, Davinson Sanchez, n’a pas encore pleinement convaincu Mourinho qu’il est la réponse aux problèmes défensifs de Tottenham.

Quant à Vertonghen, le contrat du joueur de 31 ans expirera à la fin de la saison et il a été pressenti pour rentrer en Hollande après avoir échoué à obtenir une place de départ régulière sous Mourinho.

Et avec une révision estivale attendue, un rapport à El DesMarque prétend que le chef des Spurs veut amener l’Eder brésilien, qui a déjà été lié à Manchester United, au nord de Londres.

L’ancien as de Porto est derrière Sergio Ramos et Raphael Varane dans l’ordre hiérarchique au Bernabeu et quand on lui a donné une chance a été contraint de jouer hors de position à l’arrière droit lorsque Dani Carvajal a été absent.

Mais il semblerait que le Real soit déterminé à faire de l’argent sur le joueur, malgré son manque de temps de jeu, Zinedine Zidane insistant sur le fait que le joueur est vendu pour pas moins de 70 millions de livres sterling.

Le rapport ajoute que, de leur côté, les Spurs sont convaincus de pouvoir faire baisser le prix demandé de manière significative et continueront de surveiller la situation du joueur.

Pendant ce temps, le duo de Tottenham Steven Bergwijn et Ben Davies a raté l’entraînement avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions avec RB Leipzig.

L’ailier Bergwijn a frappé samedi dans les dernières phases du match nul 1-1 contre Burnley, un match que Davies a manqué avec une blessure aux ischio-jambiers.

Ni l’un ni l’autre n’a participé à la séance publique du club avant un vol de l’après-midi pour l’Allemagne, où les Spurs doivent renverser un déficit de match aller 1-0 mardi soir. Lire la suite…