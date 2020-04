Mourinho contre Guardiola: une décennie depuis le début de l’antinomie

Pep Guardiola et José Mourinho avaient une excellente relation lorsque les Portugais faisaient partie de l’équipe d’entraîneurs de Louis Van Gaal à la fin des années 90. Vous pouvez même trouver des images sur YouTube qui seraient inimaginables aujourd’hui, étreignant, sautant et célébrant le titre de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1997, lorsque Pep jouait toujours et était l’une des figures de l’équipe catalane. Cependant, quand les deux sont devenus entraîneurs, l’histoire a changé et une antinomie a été générée dans le meilleur style Menotti-Bilardo qui dure encore.

Les premiers affrontements entre équipes dirigées par Guardiola et Mourinho ont eu lieu en 2010. Barcelone e Inter coïncidé dans le même groupe de la Ligue des champions: Ils ont fait match nul 0-0 en Italie et Barsa a gagné 2-0 à domicile. De même, les deux équipes ont réussi à passer aux huitièmes de finale, chacune progressant par elle-même jusqu’à se rencontrer à nouveau en demi-finale. Les champions d’Espagne et d’Europe ainsi que la Coupe du monde des clubs en 2009 étaient les favoris, mais Mourinho a sorti toutes ses armes stratégiques et a frappé le 20 avril, il y a exactement une décennie. Le 3-1 qu’il a réalisé cet après-midi à Milan était bien plus qu’un triomphe, il marquait définitivement le début d’une dichotomie entre deux styles très antagonistes.

Le Portugais savait qu’il ne pouvait pas – et ne voulait pas – entrer dans le jeu proposé par ce Barcelone qui comptait Busquets, Xavi, Messi et Ibrahimovic, parmi tant de personnages. Maicon et Zanetti, les ailiers, sont montés juste assez et nécessaires. Thiago Motta et Cambiasso se sont battus au milieu de terrain, et Diego Milito était la figure: deux passes décisives et l’auteur du troisième but pour creuser l’écart à Giuzeppe Meazza. Les pourcentages de possession ont été le meilleur indicateur pour démontrer le chemin que chaque entraîneur voulait suivre pour obtenir les trois points: l’Inter l’a eu 32% du temps tandis que Barcelone l’a contrôlé les 68% restants.

Ce match a été le grand coup du Champions. Messi n’est pas apparu, il était empêtré dans la toile que Mourinho a conçue entre Lucio et Samuel (les défenseurs) et les deux milieux de terrain centraux. C’était la première fois en deux ans que Guardiola voyait son équipe perdre de plus d’un but. Le match revanche a été joué huit jours plus tard et il y avait un catenaccio italien classique de l’Inter qui a joué plus d’une heure avec un homme de moins et n’a été vaincu que 1-0 par la finale, un résultat qui n’a pas été suffisant pour Barcelone . L’histoire suivante est connue: le Bayern Munich était l’autre finaliste, que l’Inter a battu au Bernabéu avec deux buts de Milito..

Mais au-delà de cette gloire de l’équipe neroazurro, en proie aux Argentins à l’époque, la vérité est que dans ces deux matchs, la flamme de l’antinomie Mourinho contre Guardiola avait été allumée. Puis sont venus les croisements dans les classiques Real Madrid-Barcelone, avec Bayern-Chelsea, encore dans un derby, le de Manchester, et continue avec les Portugais diriger la Tottenham et espagnol, à Ville. Eles styles, les propositions et même la dialectique mettent Mourino et Guardiola d’un côté et de l’autre dans une dispute sans fin, sans gagnants ni perdants.