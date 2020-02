Mourinho, décimé lors d’une attaque contre Leipzig

Exigence, illusion et prudence. Dans ces locaux, Tottenham de Mourinho affronte sa carrière dans la phase finale de la Ligue des champions face à un Leipzig qui vivra sa première grande soirée européenne dans une manche qu’il n’avait jamais atteinte. Quelque chose de logique ayant été fondé en 2009. Les «éperons», actuels finalistes en Europe, ne peuvent plus se couvrir et c’est pourquoi ils prétendent quelque chose de plus que d’avoir atteint les huitièmes. L’envie de vivre une autre campagne de rêve pour le vieux continent ce sera son meilleur atout puisque sur le terrain il a perdu des options avec les blessures de Kane et Son. Ça oui, très prudent devant l’une des équipes de révélation qui a le magicien Nagelsmann sur le banc

19/02/2020

Le 20/02/2020 à 10:35

CET

Roger Payró

“La situation ne pourrait pas être pire, C’est évident. Il va tellement nous manquer. Le club a fait une partie médicale très optimiste. Je ne compte plus sur lui pour cette saison, a déclaré Mourinho à propos de la perte de Ils sont lors de la réunion précédente. Le sud-coréen a subi une fracture au bras droit dans la victoire contre Aston Villa (2-3) et doit passer par la salle d’opération, donc “vous allez manquer plusieurs semaines” selon l’entité. Cependant, Setúbal le voit beaucoup plus noir.

Ainsi, l’entraîneur portugais ne pourra pas compter sur celui qui jusqu’ici a joué du faux «9» couvrant le trou de Harry Kane, qui a encore des semaines de récupération. Avec Sissoko et Foyth, également KO, sont ses quatre blessés. Lamela, avec une gêne à l’aine, est douteuse. Attendez-vous à être Lucas celui qui obtient la proéminence ci-dessus, escorté par Bergwijn et Le Celso aux extrémités et avec Donner engageante.

Après un début quelque peu irrégulier à Londres, Mou enchaîne sept matchs sans connaître de défaite parmi toutes les compétitions et a devant lui la possibilité de suivre le match nul contre son équipe. Ce serait un reconnaissance Cela justifierait l’embauche.

Un Leipzig sans rien à perdre

Qui a depuis longtemps prouvé sa valeur sur les bancs est Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur a transformé le Hoffenheim en une redoutable équipe et n’est pas en reste avec le RB Leipzig. Premier en phase de groupes et avec de sérieuses options en Bundesliga. Une petite bosse de résultats, dont il a également subi l’élimination de la Coupe, lui a fait perdre la tête.

L’équipe Red Bull n’a rien à perdre mais ne peut pas compter sur ses onze gala. Upamecan, sanctionnée, est une absence plus que sensible. Nagelsmann choisira de donner accès à Mukiele sur le côté droit et Klostermann Il sera situé au centre de l’arrière. Adams, Kampl, Konaté et Orban sont faibles pour blessure.

Compositions probables:

Tottenham: Lloris; Aurier, Davinson, Alderweireld, Tanganga; Clin d’œil, Ndombele; Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn; et Lucas.

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Haalstenberg, Angeliño; Laimer, Haidara; Sabitzer, Forsberg; Schick et Werner.

Arbitre: Cüneyt Çakir (Turquie)

Heure: 21.00

Stade: Stade Tottenham Hotspur