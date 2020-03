Mourinho dénonce une défaite “ totalement injuste ” alors qu’il exprime sa préoccupation à Tottenham

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 5h03

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a qualifié la défaite de son équipe contre les Wolves dimanche de “totalement injuste” et a déclaré que ses joueurs étaient “trop ​​gentils” avec leurs adversaires.

Après avoir mené 1-0 et 2-1 en première mi-temps grâce aux buts de Steven Bergwijn et Serge Aurier entre l’égalisation de Matt Doherty, Diogo Jota et Raul Jimenez ont effectué un retour fantastique pour les Wolves en deuxième période.

Éperons l’air bien en partie, mais c’est la contre-attaque des visiteurs de Nuno Espirito Santo qui s’est avérée si meurtrière, avec Jimenez finissant avec style pour monter plus de misère sur Mourinho.

“Je ne pense pas que ce soit un résultat équitable”, a déclaré le patron portugais. «Les deux équipes cherchent à gagner. Les deux équipes avec des styles différents.

«Ils sont si puissants en contre-attaque. Nous avons essayé différentes solutions.

«Cela a fonctionné d’une certaine façon parce que nous avons marqué deux buts. Je pense que c’est injuste, le résultat, totalement injuste.

“Nous n’avons pas cette agression. Nous sommes trop bons, trop gentils. C’était peut-être la seule différence entre les équipes. »

Mourinho a pris la décision audacieuse de laisser de côté les défenseurs centraux Jan Vertonghen et Toby Alderweireld de sa formation de départ, en remplacement de Davinson Sanchez et Japhet Tanganga.

“Je pense qu’Eric [Dier] très bien joué. S’il n’avait pas bien joué, je comprendrais votre question », a répondu Mourinho, interrogé sur la décision.

«L’explication est simple. Sanchez et Tanganga sont nos défenseurs centraux les plus rapides et Eric, en tant que joueur de milieu de terrain, a été le plus à l’aise pour s’interposer entre eux et monter.

«Je pense qu’ils ont bien joué et surtout Eric. Je pense que parfois, lorsque des buts sont marqués, on blâme les gardiens de but ou les défenseurs, mais c’est une transition. »

Le résultat est une troisième défaite consécutive pour les Spurs, une deuxième de suite en Premier League.

Les hommes de Mourinho affronteront Norwich au cinquième tour de la FA Cup mardi avant de jouer à Burnley le week-end prochain.