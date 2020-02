Mourinho dit que Tottenham pourrait voir Kane and Son cette saison

Date de publication: vendredi 28 février 2020 1:38

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, espère que l’attaquant Harry Kane sera de retour pour les “derniers matchs de la saison”.

Le capitaine anglais a été opéré d’une blessure aux ischio-jambiers en janvier après avoir subi une rupture de tendon à Southampton le jour du Nouvel An et les Spurs s’attendaient à ce qu’il revienne à l’entraînement en avril.

Mais il semble faire une reprise plus rapide que prévu et – avant le match à domicile de la Premier League dimanche avec les Wolves – Mourinho a déclaré: «Je dirais qu’il est un peu en avance. Cela me donne l’espoir qu’au lieu (d’être en forme pour) un ou deux matches, trois, quatre, cinq.

«Je spécule juste un peu, les sentiments sont bons. Il fait ce qu’il peut faire à ce stade mais toujours avec un bon feeling. Tout va bien.

“Quand il a été blessé, j’ai dit” oubliez-le “, puis j’ai dit” un ou deux matchs “. En ce moment, j’ai de meilleurs espoirs que ça, j’espère que ce sentiment est bon et qu’il pourra nous aider dans les derniers matchs de la saison. »

Dans un autre coup de pouce pour le nord de Londres, Mourinho a admis qu’il espérait également que Son Heung-min serait en avance sur son calendrier.

L’international sud-coréen a été opéré d’un bras cassé lors d’une victoire 3-2 contre Aston Villa plus tôt ce mois-ci, le club ayant déclaré qu’il serait absent pour “un certain nombre de semaines”.

Vendredi, le patron des Spurs a ajouté: “Je ne peux pas imaginer quand, mais il y a une bonne possibilité avant la fin de la saison que Sonny et Harry jouent ensemble.”

