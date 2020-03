Mourinho dit qu’il ne connaît pas la meilleure position de l’homme des Spurs, va l’essayer dans une nouvelle – HITC

Eric Dier de Tottenham Hotspur a laissé entendre qu’il souhaitait jouer au centre-arrière plutôt qu’au milieu de terrain.

Le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré lors de sa dernière conférence de presse, qui a été diffusée sur la chaîne Youtube de Hayters, qu’Eric Dier jouera en tant que défenseur central dans une défense à quatre hommes à l’avenir.

Dier a été stationné en tant que défenseur central lors du dernier match de Tottenham contre les Wolves, et il a impressionné, malgré le fait que l’équipe de Mourinho soit tombée à 3-2.

Dier est sorti après le match et a dit qu’il pensait qu’il était un défenseur central plutôt qu’un milieu de terrain.

Et Mourinho a maintenant suggéré qu’il avait l’intention de donner à l’homme de 26 ans des Spurs une chance de faire ses preuves dans une nouvelle position.

«Il a très bien joué. Il avait de très bons sentiments », a déclaré Mourinho.

«Je pense qu’il a les qualités pour être un défenseur central et lorsque vous jouez la majeure partie de votre carrière en tant que milieu de terrain, vous apprenez des compétences et des positions, des domaines et des situations qui, lorsque vous devenez défenseur central, est un plus.

«Je pense qu’il a du travail devant lui, il a évidemment des compétences spécifiques à développer pour être un bon défenseur solide, mais sa performance de l’autre jour était très bonne.

«Il a joué dans un système de trois, ce qui est différent de jouer dans un deux, et un jour où il jouera dans une défense de deux, nous essaierons également de tirer des conclusions.

“Je ne sais pas [if he’s better in defence of midfield]. Je sais que le fait saillant de sa carrière dans ce club a été le numéro six, où il est devenu joueur de l’équipe nationale d’Angleterre.

«Mais je pense qu’il a le potentiel pour être un défenseur central. Je vais lui donner l’opportunité de jouer en tant qu’arrière central dans un quart arrière. Essayons de prendre la meilleure décision pour lui et l’équipe. »

Dier a à peine joué dans une défense à quatre pour Tottenham tout au long de son séjour au club.

Cependant, il se peut que Dier doive être testé dans un nouveau poste, car sa forme au milieu de terrain a été si pauvre.

Dier a connu une grave baisse ces dernières années, les blessures et les maladies entravant clairement ses progrès.

Dier pourrait jouer à nouveau pour Tottenham demain soir, quand ils affronteront Norwich City en FA Cup.

