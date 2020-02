Mourinho entre avec une réponse sévère aux affirmations selon lesquelles il en a marre à Tottenham

Date de publication: Lundi 10 février 2020 11:29

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a répondu aux affirmations selon lesquelles il était devenu “grincheux” dans le nord de Londres en insistant sur le fait qu’il restait excité par son dernier projet.

Paul Merson a écrit dans une chronique du Daily Star que le manager portugais semblait avoir commencé à regretter d’avoir accepté le poste de Spurs.

Merson a écrit: «Il est redevenu Grumpy Mourinho. Et je ne vois pas du tout comment il les a améliorés. Pas du tout.

“Il a l’air de penser:” Qu’est-ce que j’ai fait en venant ici? “

S’adressant à Sky Sports, cependant, Mourinho a remis les pendules à l’heure.

Il a déclaré: «Contrairement à certaines personnes qui veulent être dans l’actualité et dire des choses qui ne sont pas vraies – je suis vraiment content au club.

«Vous me connaissez assez bien, assez pour savoir que je suis vraiment heureux. Difficile? Oui, mais si ce n’était pas difficile, ce ne serait pas pour moi.

«J’aime les joueurs et qui ils sont. J’aime beaucoup la relation que j’ai avec eux.

«Si vous voyez un mauvais visage de moi, c’est à cause d’un mauvais résultat. Je ne peux pas me changer.

“Ce n’est que moi. La réalité est que je suis heureux et j’ai hâte de voir ce qui s’en vient, et encore plus pour ce qui s’en vient la saison prochaine.

«Je veux commencer à travailler avec eux en juillet.»

Après avoir été hors du rythme sous l’ancien patron Mauricio Pochettino, Éperons sont maintenant quatre points en dehors des quatre premiers et dans le cinquième tour de la FA Cup.

Cependant, les North Londoniens n’étaient pas convaincants lors de leurs derniers matchs – la victoire 2-0 sur Manchester City et la défaite 3-2 de Southampton.

MourinhoLes hommes profitent de temps libre dans le cadre des vacances d’hiver de la Premier League et sont de retour en action ce week-end contre Aston Villa.

En effet, Mourinho a utilisé une partie de son temps libre pour se rendre en Allemagne pour assister au choc de haut niveau de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig.

On pense qu’il était là pour étudier Leipzig, qui affrontera les Spurs en huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi prochain.

Cependant, le Daily Mirror indique également que Mourinho a peut-être regardé le défenseur de Leipzig Dayot Upamecano, dont la clause de libération de 50 millions de livres sterling a alerté les meilleurs clubs européens.

Lire la suite…