Mourinho envoie un message à Levy, déplore le manque d’options d’attaque des Spurs

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 9h59

Jose Mourinho s’est plaint du manque d’options d’attaque de Tottenham Hotspurs, après sa victoire 2-1 sur Norwich City.

Les Spurs sont montés au sixième rang du classement, juste derrière Manchester United à la différence de buts, après la victoire dans laquelle Dele Alli leur a donné une avance en première mi-temps qui a été annulée par un penalty de l’attaquant des Canaries Teemu Pukki.

Son Heung-min a surgi avec un vainqueur en retard, ce qui a mis fin à une série de quatre matchs de Premier League consécutifs sans victoire et 270 minutes sans but.

«C’est une victoire très importante pour nous contre un adversaire difficile. Nous avons souffert en seconde période et nous n’avons que nous-mêmes à blâmer », a déclaré Mourinho après le match lors d’une interview avec Match Of The Day.

«Nous sommes dans une situation où je dois penser, penser, penser. Je regarde au banc et nous n’avons pas de joueurs attaquants. J’ai dû décoller Erik Lamela à cause de la fatigue mais nous avons montré une incroyable réaction pour marquer un deuxième but.

«Quand Chelsea veut gagner, ils font appel à Michy Batshuayi. Lorsque Manchester City veut changer Gabriel Jesus, ils font venir Sergio Aguero.

«Nous sommes tellement malchanceux avec les blessures. On récupère Hugo Lloris et on perd Harry Winks. C’est incroyable.”

«Tout le monde au club veut donner les meilleures conditions à l’équipe mais nous pensons tous les jours et communiquons tous les jours. Nous devons être calmes. “

Les Spurs ont été liés à un certain nombre d’attaquants différents au cours de la fenêtre de transfert de janvier, le club recherchant apparemment quelqu’un pour se porter volontaire en l’absence de Harry Kane, qui pourrait être mis à l’écart jusqu’à la saison prochaine.

Les derniers rapports suggèrent que l’attaquant de la Real Sociedad, Willian Jose, pourrait signer pour le club du nord de Londres, tandis que l’attaquant de l’AC Milan, Krzysztof Piatek, est un autre nom qui a été vanté.

«Nous avons probablement rendu la tâche plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être. Nous avons perdu le focus et concédé un but bâclé », a ajouté Alli après la victoire.

“Nous jouons un style différent et il y a eu beaucoup de points positifs de nos performances même si elles ne sont pas toutes allées dans notre direction. Nous devenons plus forts et je pense que nous allons dans la bonne direction. »