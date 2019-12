Mourinho essaie de travailler sa magie sur un duo après un nouvel accord avec Alderweireld

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 9:07

Jose Mourinho souhaite que Christian Eriksen et Jan Vertonghen suivent Toby Alderweireld lors de la signature de nouveaux contrats à Tottenham.

Vendredi, Alderweireld a mis fin à deux ans d'impasse. a finalement signé un accord qui le maintient au club jusqu'en 2023.

Il semblait que l'international belge allait quitter le club alors que les pourparlers atteignaient une impasse sous l'ancien patron Mauricio Pochettino, mais l'arrivée de Mourinho a changé le paysage.

Eriksen et Vertonghen ont également été au point mort sur de nouveaux contrats, avec les deux en mesure de discuter des accords avec les clubs européens en 12 jours.

La perspective de persuader Eriksen de rester semble peu probable, car le Danois aurait déclaré à Mourinho qu’il n’avait pas l’intention de signer, tandis que le Portugais a laissé entendre que l’agent de Vertonghen compliquait les choses.

«La seule chose que je vais vous dire à propos de Christian, c'est que je voudrais qu'il signe un nouveau contrat. En dehors de cela, je ne vais rien vous dire », a déclaré Mourinho.

Sur Vertonghen, le patron des Spurs a ajouté: «Je pense qu'un joueur signera un contrat quand le club veut – je suis le club, M. (Daniel) Levy est le club – quand le joueur veut, quand la famille veut, quand l'agent veut.

"Si l'une de ces parties ne veut pas, il est très difficile de le faire sauf si le joueur change d'agent et obtient un agent qui le veut également."

Mourinho, en parlant des négociations d'Alderweireld, a de nouveau suggéré que les agents lui causaient des problèmes.

Il a ajouté: "Joueur heureux, club heureux et maintenant dans le football, en ce moment maintenant, il y a des gens qui semblent parfois plus importants que les joueurs et ensuite les clubs, et ces gens sont parfois très importants dans les décisions, dans les solutions.

«Et dans ce cas, la famille et les agents étaient heureux de rendre le joueur heureux. C'était donc facile. »

Mourinho est largement reconnu pour avoir obtenu l’accord d’Alderweireld car il a clairement indiqué dès son arrivée que le Belge était un joueur qu’il voulait.

"Les objectifs du club sont exactement les mêmes que les miens", a-t-il déclaré. «Pour être plus objectif en ce moment, nous sommes le club. Je suis le club.

«Nous voulons Toby, Toby nous veut, les gens qui travaillent avec lui étaient heureux de réaliser ce que le joueur voulait, donc ce n'était pas difficile.

"La déclaration pour moi était belle, simple:" Je ne pourrais pas être plus heureux dans un autre endroit ". Donc, s'il ne pouvait pas être plus heureux dans un autre endroit, soyez heureux. "

Pendant ce temps, Mourinho a déclaré qu'il s'attend à ce que le gardien Hugo Lloris revienne de sa blessure à long terme en février.

Lloris est absent depuis début octobre lorsqu'il s'est disloqué le coude lors de la défaite 3-0 des Spurs à Brighton, le Français subissant une opération peu de temps après.

Le buteur de deuxième choix Paulo Gazzaniga a suppléé depuis et semble devoir conserver sa place encore un peu.

S'exprimant lors d'une conférence de presse vendredi, Mourinho a fait le point sur la condition physique du gardien de but.