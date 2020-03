Tottenham de Jose Mourinho est un côté très bizarre. Ils ne sont certainement pas bons, mais ils sont à peu près accidentellement trop bons pour être vraiment classés comme mauvais.

L’étrangeté est laissée comme la seule chose définissable à leur sujet. Ils n’ont ni identité ni plan apparent. Leur étrangeté existe précisément parce que c’est la seule chose qu’ils sont définitivement. On pourrait l’appeler Spursiness, si l’on était si enclin.

Ils ne peuvent autrement être définis que par ce qu’ils ne sont pas. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas bons à l’arrière. Ils ne sont pas bons pour l’avenir. Ils ne sont pas ennuyeux. Ils ne sont pas (intentionnellement au moins) divertissants. Ils sont une grande et grande absence footballistique. Un point d’interrogation. Une inflexion vers le haut à la fin d’une phrase. Tottenham Hotspur Football Club?

Mais s’il est amusant et évident de faire de Mourinho le cœur sombre et plaintif de cette étrangeté, il convient de rappeler que Tottenham de Mauricio Pochettino était également devenu un côté très étrange et tout aussi indéfinissable à la fin.

Les Spurs de Pochettino ont connu l’une des saisons les plus stupides de l’histoire de la Premier League l’année dernière. Plus déconcertant, ils ont passé la première moitié de celui-ci à s’accrocher au rythme insensé fixé par Liverpool et Manchester City et la seconde moitié a perdu un nombre stupéfiant de matchs contre une grande variété d’équipes. Une victoire de 5-0 sur Bournemouth le lendemain de Noël a amené les Spurs à 45 points de leurs 19 premiers matchs. Un effondrement en deuxième mi-temps et une défaite à domicile contre les Wolves (PRÉVISION!) trois jours plus tard a commencé un match de 19 matchs proche de la saison qui n’apporterait que 26 points supplémentaires.

Mais surtout, il n’y a eu à aucun moment un changement marqué dans la qualité globale des performances qui ait donné des résultats aussi radicalement différents. Sérieusement, essayez de repenser à la première moitié de la saison dernière et rappelez-vous les performances vraiment impressionnantes. Chelsea à la maison. Everton loin. Leicester loin. Même cette victoire 5-0 contre Bournemouth n’était pas convaincante 5-0, alors que dès la première quinzaine de la saison, les Spurs produisaient des résultats défiant la logique grâce à une victoire inexplicable 3-0 à Manchester United, dont le manager ce jour-là m’échappe mais je suis sûr d’avoir pris la défaite de bonne grâce.

Et puis il y a eu la course en Ligue des champions.

Donc Mourinho n’a pas apporté l’étrangeté aux Spurs. Il a simplement omis de le retirer ou, plus précisément, d’installer quoi que ce soit d’autre, de tangible, à sa place, bien que ce soit son seul travail.

Lord sait qu’il a essayé de rendre les Spurs plus ternes. Ils jouent souvent avec un manque d’ambition et de cohésion presque sarcastique. Mais le plus gros problème est le peu de différence globale que cela a fait. Si quoi que ce soit, cela n’a fait que rendre les Spurs plus étranges.

Ils marquent et concèdent plus de buts sous Mourinho, malgré la perte de leurs deux principaux buteurs en raison d’une blessure et le meilleur créateur de l’Inter. Les clubs plus grands et meilleurs que les Spurs se sont pliés à la volonté de Mourinho. Les éperons, pour le meilleur ou pour le pire, refusent de se conformer. L’équipe Harry Kane est devenue l’équipe Serge Aurier.

Et parce que les Spurs ne sont pas seulement une sorte d’équipe de football, mais aussi une émission télévisée d’Amazon créée en temps réel sous nos yeux, il y a d’autres sous-intrigues partout.

Lundi, l’équipe de moins de 23 ans de Tottenham a gagné, 3-2, contre les Wolves, grâce à un affichage de l’homme du match avec un but et une passe décisive de Mauri.zio Pochettino, qui a ensuite consacré cet objectif à son père parce que tout cela s’est également produit lors du 48e anniversaire de son vieil homme, bien sûr.

Je veux dire, allez. Dans quel autre club cette merde se produit-elle? C’est beaucoup trop sur le nez. Spursiness a sauté le requin.

Et c’est avant même que nous arrivions au fait que l’assistance de Pochettino a été complétée par Troy Parrott, la cause des fans des Spurs et des médias que Mourinho continue néanmoins d’ignorer.

Mais Pochettino est l’histoire ici. Je sais que ce n’est pas vraiment si bizarre que le fils de Papa Pochettino soit toujours au club, mais d’un autre côté, c’est vraiment, vraiment bizarre. Où vont-ils exactement avec ce scénario?

Bien sûr, au-delà de la prévision de la déception ultime et de l’humiliation probable, seul un imbécile rêverait de prédire ce qui se passerait spécifiquement à Spurs. Alors voilà. AVERTISSEMENT: contient des spoilers pour la saison deux du docudrame primé d’Amazon – Spurs: Sérieusement, What The F ** k?

Pochettino Jr, libéré des murmures du népotisme qui le tenaient inévitablement à ses débuts au club, continue de s’épanouir et, bientôt, de dominer au niveau des moins de 23 ans. La clameur de l’inclure dans l’équipe première est trop grande pour que même Mourinho l’ignore. Des sorties précoces prometteuses incitent un Mourinho souriant et heureux à déclarer le jeune Pochettino «comme une nouvelle signature». Il continue à devenir un rouage clé dans la machine à remporter le titre de Premier League 2020/21, une équipe qui subit sa première défaite de la saison le dernier jour en raison d’un effondrement en deuxième mi-temps à domicile contre les Wolves.

Pochettino marque un des buts des Spurs ce jour-là, et le dédie à Mourinho. Mourinho adopte officiellement Pochettino, qui emménage avec Jose et son nouveau frère, Scott McTominay. Ils vivent tous heureux pour toujours.

D’accord, cela n’arrivera probablement pas. Mais je vous garantis que ce n’est pas plus étrange que ce qui se passe.

