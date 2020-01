Mourinho explique à quoi s’attendre des débuts des Spurs de Fernandes

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 2:57

Éperons patron Jose Mourinho a confirmé que la nouvelle signature Gedson Fernandes fera ses débuts à Watford ce week-end.

Le milieu de terrain portugais est arrivé cette semaine à Benfica pour un prêt de 18 mois, en vue d’un transfert définitif.

Parlant de l’international portugais avant le match, Mourinho a déclaré: «Ce week-end, ils peuvent s’attendre à ce qu’il soit impliqué, qu’il démarre ou non, mais à coup sûr impliqué dans l’équipe.

«Lorsque vous recevez des joueurs en janvier, c’est normalement parce que vous en avez besoin. Et nous en avons besoin. parce que nous avons perdu des joueurs importants pendant longtemps, nous avons donc besoin de sa contribution. Le jeune joueur, oui, vient d’arriver dans un nouveau pays, oui, mais en même temps a connu de jouer pour un grand club.

«A déjà joué de grands matches, par exemple le Bayern Munich et Galatasaray à l’extérieur en Ligue des champions. Les quarts de finale de la Ligue Europa, il est donc habitué à un niveau élevé de stress, de pression, de responsabilité.

«C’est un enfant qui peut jouer différentes positions au milieu de terrain, même à droite si nous en avons besoin. Nous l’avons eu pour sa multifonctionnalité. C’est ce que j’appelais un prêt spécial. Ce n’est pas un prêt de trois mois et au revoir. Prêt d’un an et demi quand il aura le temps de se développer, et qui sait s’il ne restera pas ici pendant plusieurs années. “

