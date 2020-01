Mourinho explique pourquoi les saints ont un «avantage» sur les Spurs

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 15h05

Tottenham l’entraîneur-chef Jose Mourinho «S’attend» à ce que Southampton ait un avantage avec 24 heures de repos supplémentaires avant son match de quatrième tour de la FA Cup.

Les Spurs tentent de se venger alors qu’ils retournent à St Mary’s trois semaines et demie après une défaite 1-0 en Premier League le jour du Nouvel An.

Ils auront cependant moins de repos que leurs adversaires, les Saints étant en action mardi avant que les Spurs ne jouent et battent Norwich un jour plus tard.

Compte tenu de leur récente défaite sur la côte sud, Mourinho s’attendait à un match difficile de toute façon, mais espère que le temps de récupération supplémentaire de Southampton ne sera pas un facteur.

«Qu’est-ce que j’attends? J’attends une équipe qui est 24 heures plus fraîche qu’une autre parce qu’elle a 24 heures d’avantage par rapport à cela », a-t-il déclaré.

«Une équipe avec une grande estime de soi et de la confiance. Encore une fois, une équipe très difficile à affronter, nous avons appris que c’est difficile et que ça va être difficile.

«Ils sont forts, ils ont trouvé un schéma de jeu, ils jouent avec deux attaquants et ils en ont quatre ou cinq.

«Ils sont forts et à part le match qu’ils ont perdu contre les Wolves, ils gagnent, gagnent, gagnent, gagnent. Les loups sont l’une des équipes où vous pouvez perdre parce que c’est aussi une très, très bonne équipe. »

Cette défaite du Nouvel An a été coûteuse pour les Spurs qui ont perdu du terrain dans la course aux quatre premiers, mais la blessure de Harry Kane, qui a éventuellement rompu le tendon de la cuisse lors de la notation d’un but qui a été jugé hors-jeu, a été bien plus dommageable. .

Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko ont également été blessés et Mourinho espère un meilleur temps samedi.

“Là, nous avons été un peu malchanceux, Southampton a eu de la chance”, a-t-il déclaré. «Le but d’Harry Kane, les décisions, la blessure d’Harry, la blessure de Ndombele au début du match.

“Nous avons dû nous battre contre tant de choses que nous ne pouvons pas contrôler, la seule chose que nous pouvons contrôler est l’esprit que les joueurs ont montré contre Norwich et le désir de bien faire les choses, donc OK.”

La FA Cup, une compétition à laquelle Mourinho montre tout son respect, est en réalité la meilleure chance de Tottenham pour un trophée cette saison, à moins qu’ils ne réalisent un miracle en Ligue des champions.

Mais les Portugais ne traiteront pas le match différemment.

“C’est juste un match, je ne veux même pas penser à la compétition”, a-t-il déclaré.

«Si Southampton était absent en Premier League, ce serait exactement la même chose pour moi. Rien ne changerait.

«Dans la ligue, ce pourrait être le top quatre, le top six, il peut être parmi les six premiers. En championnat, ça pourrait être n’importe quoi pour nous.

“En FA Cup, voyons. En ce moment, 32 équipes, essayons d’être dans les 16. Encore une fois, dans le plein respect de ce que fait Southampton, nous savons que ce sera un match très difficile. »

Les Spurs seront privés de Harry Winks après sa blessure à la cheville en milieu de semaine, tandis que Kane, Sissoko et Ben Davies sont également portés disparus.

