Mourinho explique pourquoi les Spurs «chanceux» ont été «très, très malchanceux»

Date de publication: dimanche 2 février 2020 6h58

Tottenham patron Jose Mourinho admet que son équipe a été “un peu chanceuse” tout en affirmant également qu’ils ont été “très, très malchanceux” dans leur Victoire 2-0 sur Manchester City.

Le patron portugais a affirmé que Raheem Sterling aurait dû voir rouge au début de la première mi-temps pour un défi sur Dele Alli, mais VAR n’a pas annulé la décision du carton jaune de l’arbitre Mike Dean.

Hugo Lloris a sauvé un penalty d’Ilkay Gundogan à la fin d’une première mi-temps au cours de laquelle City a raté une foule de bonnes chances alors que les Spurs tentaient leur chance.

Les visiteurs ont continué à dominer la deuxième période avant qu’Oleksandr Zinchenko ne reçoive un deuxième carton jaune pour avoir fait tomber Harry Winks.

Et les Spurs ont pris les devants peu de temps après que le nouveau recruteur Steven Bergwijn ait contrôlé et volé superbement depuis le bord de la surface pour un brillant premier but.

Son Heung-min a ensuite doublé son avance lorsque son tir dévié a battu Edinson à son poteau proche.

City a continué à pousser mais n’a pas réussi à convertir trois ou quatre autres chances.

Mourinho a déclaré à Sky Sports: «Je suis tellement content pour les garçons. Nous avons été un peu chanceux dans quelques situations, mais l’autre point de vue très, très malchanceux, le VAR n’a pas décidé pour un carton rouge Raheem Sterling.

«C’était un carton rouge clair et un jeu complètement différent si nous jouions pendant 75 minutes contre 10 hommes.

«Je vois d’autres situations où la décision est rouge. Le carton rouge de Son Heung-min contre Chelsea.

«Les garçons étaient phénoménaux. La sauvegarde a été fantastique, la volonté de Dieu car ce n’était pas une pénalité. “

Sur le but de Steven Bergwijn, Mourinho a ajouté: «Tellement vif. Imparable pour un grand gardien de but. »