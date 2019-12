Mourinho fait de la pop au choix d'Arsenal pour Arteta

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 10:36

Le patron de Tottemham, Jose Mourinho, s'est moqué de l'Arsenal choix de la recrue Mikel Arteta comme nouvel entraîneur.

Mourinho est étonné que les Gunners pensent qu'Arteta est un meilleur choix que le vainqueur de plusieurs titres Carlo Ancelotti.

L’Italien devrait prendre le relais à Everton, qui rencontrera Arsenal lors du coup d'envoi du déjeuner de samedi.

"Le seul point que je peux trouver, et c'est pour nous de rire un peu, c'est qu'il y a des années, les meilleurs managers étaient les gars avec plus de victoires et maintenant le meilleur est le gars avec le moins de défaites", a-t-il déclaré.

"Donc, Ancelotti a trois ligues de champions, a remporté la ligue en Italie, en France et en Angleterre et a remporté des coupes ici et là – mais Ancelotti a perdu, je ne sais pas, 200 matchs?

«J'ai perdu 150-180 – Carlo est un peu plus âgé que moi. Je pense que maintenant, ce n'est pas à propos de combien vous avez gagné, c'est à propos des matchs que nous n'avons pas perdus. Donc, probablement les meilleurs managers sont maintenant les managers avec zéro défaite.

«La seule raison pour laquelle je peux comprendre, c'est qu'ils regardent les CV et voient les gars avec plus de défaites et les gars avec moins de défaites, donc les gars avec moins de défaites ont le boulot. Je ne peux pas trouver une autre raison. "