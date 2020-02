Mourinho fait des déclarations bizarres sur l’affichage de Tottenham après la perte de Chelsea

Date de publication: samedi 22 février 2020 3:10

Jose Mourinho a estimé que son équipe de Tottenham a fait «très, très bien» après une défaite 2-1 à Chelsea samedi dans un autre affichage abject.

Chelsea a frappé un coup important dans la lutte pour les quatre premières places avec un victoire pleinement méritée sur un Spurs décevant à Stamford Bridge.

Dans une confrontation présentée comme une bataille entre Frank Lampard et son ancien mentor Mourinho, les Spurs auraient pu dépasser Chelsea avec la victoire, mais ont été dominés et sont maintenant à la dérive de quatre points.

Les buts d’Olivier Giroud et de Marcos Alonso ont scellé la victoire, tandis que le but en fin de match d’Antonio Ridiger donnait de l’espoir aux Spurs mais ils ne méritaient rien du match et ont eu la chance que Giovani Lo Celso ne se soit pas vu décerner un carton rouge après une erreur de VAR.

L’Argentin aurait dû être expulsé pour un cachet clair sur Cesar Azpilicueta, mais le responsable du VAR a décidé que ce n’était pas une erreur claire et évidente de l’arbitre Michael Oliver – seulement pour Stockley Park d’admettre plus tard que la décision était erronée.

S’exprimant après le match, Mourinho a déclaré à BBC Sport: «Je pense que vous allez vous ennuyer beaucoup avec moi, car je pense que je vais être très répétitif. Je vais dire exactement les mêmes mots que j’ai prononcés contre Leipzig.

«Je suis très fier des joueurs, ils ont tout donné. Nous n’avons pas d’attaquant. Nos joueurs attaquants ne sont pas des attaquants et sont dans des niveaux de fatigue énormes, donc très, très difficiles pour nous. Pas de problèmes tactiques, [we were] complètement en contrôle de l’espace, puni par quelques erreurs individuelles.

«Dans la dernière partie du match, lorsque Chelsea avait peur du 2-1, nous n’avions pas cette présence, ce pouvoir, nous n’avions pas cela pour faire plus que ce que nous faisions.

«Pour créer des opportunités, vous avez besoin d’un homme cible ou de personnes rapides capables d’échanger des postes, vous avez besoin d’une dynamique différente de celle de l’équipe. Nous n’avons pas d’attaquant et nous avons des joueurs fatigués, c’est aussi simple que ça.

«Nous avons très bien réussi. Si nous marquons devant notre adversaire, je pense que nous avons une chance car nous sommes bien organisés. Mais quand ils marquent devant nous et reculent, c’est très, très difficile pour nous.

“Une défaite est une défaite, mais la bonne chose est que, dans les dernières secondes, les joueurs se battaient toujours pour un résultat et que pour moi, c’est une chose très importante.”

Sur le défi de Lo Celso: «Je ne l’ai pas regardé. Je n’ai pas regardé à la télévision et dans le jeu. Je ne sais pas.”

De retour à Stamford Bridge: «Je n’ai rien ressenti, honnêtement. Je me concentrais sur le jeu, je ne ressentais rien. Aucun problème.”