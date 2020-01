Mourinho fait une plaisanterie à Mbappe après avoir prononcé un discours sur le transfert de Cavani

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 3:20

José Mourinho a plaisanté en disant que ses «amis» au Paris Saint-Germain pourraient lui faire une grande faveur ce mois-ci et lui envoyer Kylian Mbappe en prêt.

Le patron de Tottenham est en train de parcourir le marché pour un attaquant avec Harry Kane jusqu’à avril après avoir déchiré son ischio-jambier gauche le jour du Nouvel An.

L’équipe de Mourino aurait gardé un œil sur le tueur à gages de l’AC Milan Krzysztof Piatek, tandis que 90min Le Borussia Dortmund a maintenant offert aux Spurs la possibilité de signer L’international espagnol Paco Alcacer en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Mourinho a cependant été interrogé sur la cible de Chelsea Edinson Cavani, dont le contrat se termine cet été.

“(Il est un) joueur du Paris Saint-Germain”, a déclaré Mourinho.

«Je pense que j’ai une très bonne relation avec MM. Nasser et Leonardo (responsables du PSG). Je veux garder cette excellente relation, et de bonnes relations sont basées sur le respect, et je ne vais pas parler d’un joueur du Paris Saint-Germain.

«À moins que vous ne vouliez plaisanter et qu’ils soient mes amis, ils pourraient envoyer Mbappe en prêt. Plus que cela, je n’ai rien à dire. »

Interrogé sur Christian Eriksen, Mourinho a ajouté: «Je peux vous dire que c’est une excellente nouvelle pour vous car chaque jour est un jour merveilleux. Je dois dire que le travail est incroyable, les gens deviennent accro à l’écran parce que c’est incroyable. Mais pour nous, nous sommes très pauvres sur les nouvelles.

«Nous sommes très pauvres pour deux raisons: une parce que nous n’achetons pas un joueur tous les jours et deuxièmement parce que je suis le genre de gars qui refuse de parler des joueurs d’autres clubs, dont certains managers sont heureux de le faire. Je ne le fais pas, donc n’importe quel nom que vous pouvez me lancer, je dirai que le joueur appartient au club A, B ou C. Et je ne parle pas des joueurs du club A, B ou C.

«Et par rapport à Christian, la réponse n’est pas bonne pour toi. Mais c’est la réponse, et la réponse est qu’il est sélectionné pour demain. »