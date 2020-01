Mourinho fera de Lo Celso un Betis historique

Jamais autant d’argent ne venait d’une vente de joueurs.

Le Real Betis est sur le point de voir naître une nouvelle marque, qui lui permettra de viser de meilleures choses dans un avenir immédiat: un nouveau record de ventes.

TOP 2 # LoMásLire hier au Sports Stadium: Mourinho confirme que cela fera de Lo Celso la plus grande vente de Betis https://t.co/gCpknMKdq1

– Stade sportif (@Estadio_ED) 18 janvier 2020

Et c’est que le départ de Giovani Lo Celso, a priori de fait grâce à l’insistance de José Mourinho, apporterait aux caisses verdiblancas une somme totale de 48 millions d’euros, dont les 15 millions initiaux du transfert, comme prévu par Estadio Deportivo.

Tout cela, en hiver plutôt qu’en été.

En fin de compte, il est préférable que Tottenham assume les dépenses dans le cadre du cours actuel au lieu du suivant, car les économies totales de signature maintenant et non dans six mois seraient d’environ 8 millions d’euros, un montant non négligeable pour certains Spurs encore en train de payer les dettes de votre nouveau stade.

Ainsi, l’Argentin laisserait Fabián Ruiz relégué à la deuxième place en tant que deuxième transfert le plus élevé du Bético, qui a contribué 30 millions à la cause vert-blanc.