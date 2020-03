Mourinho honte (mais ne nommera pas) Ndombele après le tirage de Burnley

Date de publication: samedi 7 mars 2020 9:15

Jose Mourinho a laissé entendre qu’il n’était pas satisfait de la performance de la signature du record de Tottenham Tanguy Ndombele après Spurs tourné dans un affichage affligeant en première mi-temps avant se rallie pour faire match nul 1-1 à Burnley.

Avec Les Spurs ont beaucoup de chance de n’être que 1-0 à la pause, Mourinho a remplacé Oliver Skipp et Nbombele par Lucas Moura et Giovani Lo Celso à la mi-temps, et, tandis que Skipp est venu pour les éloges, Mourinho a révélé qu’il était mécontent de l’un des joueurs qu’il avait décollé.

Refusant délibérément de nommer spécifiquement le Français, Mourinho a déclaré à Sky Sports: «Je pense que la qualité et la dynamique de Lucas et Lo Celso ont fait une différence. Je veux dire mais je ne peux pas dire. Nous avions quelque chose dans la seconde moitié que nous n’avions pas dans la première moitié.

«Je m’attendais à ce que les joueurs (qui sont) ne soient pas fatigués de donner plus à l’équipe et je pense que quelqu’un doit se rendre compte que c’est la Premier League. Je pense que c’est une nouvelle expérience et la première fois qu’il vient à Burnley et j’espère que la saison prochaine il pourra être fantastique car jusqu’à présent ce n’est pas suffisant.

«Skipp est un enfant en évolution et je n’ai jamais, jamais voulu critiquer un enfant comme lui.

«Le problème était qu’en première mi-temps, nous n’avions pas de joueurs de milieu de terrain pour récupérer le ballon et assumer la responsabilité d’avancer de l’arrière. Plusieurs fois, nous avons dû aller longtemps parce que les joueurs du milieu de terrain étaient cachés. En seconde période, ils se montraient tout le temps. »

Mourinho a ajouté: «En première mi-temps, je dois travailler pour essayer de m’améliorer. Mais les entraîneurs ont besoin que les joueurs coopèrent dans ce travail d’amélioration et d’évolution.

«J’espère qu’il utilise chaque minute sur le terrain et chaque minute pour savoir ce que la Premier League doit améliorer. Il y a beaucoup de joueurs fantastiques qui dans les premières saisons dans de nouveaux pays… ils ont du mal.

«C’est un joueur avec un grand talent et il doit savoir qu’il doit faire beaucoup mieux et il doit savoir que je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités de jouer. Les joueurs doivent être sur le terrain en raison de leur travail et de leur performance. »

