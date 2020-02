Mourinho: Il est temps pour ‘incroyable’ Ndombele ‘d’intensifier pour les Spurs

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 3:34

Jose Mourinho admet qu’il est temps de signer des records Tanguy Ndombele d’intensifier, mais prétend qu’il n’est toujours pas prêt pendant 90 minutes contre Southampton lors de la rediffusion du troisième tour de la FA Cup.

Ndombele avait l’air net dans un caméo de 20 minutes – établissant le but de Heung-min Son – dans La victoire 2-0 de dimanche contre Manchester City, sa première apparition depuis le début d’une blessure à la hanche à St. Mary’s le jour de l’an.

Mourinho a révélé qu’il pourrait commencer la reprise de quatrième ronde de la FA Cup ce soir avant Dele Alli, qui aura un test de fitness sur un problème de cheville.

“Il n’a pas eu une bonne pré-saison, puis il a été blessé au temps de Mauricio, puis je suis arrivé et il a de nouveau été blessé”, a déclaré Mourinho à propos de Ndombele, qui a accompli 90 minutes une seule fois depuis août.

«Pas de grandes choses mais de petites choses qui l’arrêtent et brisent son évolution. Il a joué avec moi le premier match contre Norwich et c’était le seul match où il a joué pour 90 [with me]. Puis il se casse à nouveau.

«Nous essayons de lui donner la meilleure condition possible pour ne plus avoir d’arrêt.

«Nous prenons soin de lui à tous les niveaux. Nous avons fait un «programme mondial» avec lui pour essayer de prendre soin de lui. Nous parlons de son travail avec le groupe, son travail individuel, sa science du sport, sa nutrition, tout. C’est comme un package complet pour essayer de lui donner les meilleures conditions.

«Il a bien joué à son arrivée [against City]. Il n’est pas avec [injury] problèmes maintenant, il s’entraîne normalement et maintenant il est temps, au lieu de jouer 15 ou 20 minutes, de jouer plus. Donc oui [it is time for him to step up].

«C’est un joueur d’une qualité incroyable. Je ne pense pas qu’il puisse jouer 90 minutes. Peut-il commencer, et nous le prenons [off] plus tard? Pouvons-nous voir comment Dele Alli est? Voyons voir.”