Mourinho insiste pour que les Spurs soient confrontés à une décision prioritaire: Burnley ou Leipzig?

Tottenham l’entraîneur-chef Jose Mourinho dit qu’il ne pourra donner la priorité qu’à l’un des deux prochains matchs de son équipe.

Les Spurs se rendent à Burnley samedi soir dans un match vital dans leur tentative d’atteindre le top quatre de la Premier League, avant de se rendre au RB Leipzig, qui doit renverser un déficit de 1-0 pour maintenir ses espoirs en Ligue des champions.

Ils sont au milieu de quatre matchs en 10 jours et luttent contre une crise de blessures qui empêche Harry Kane, Son Heung-min, Moussa Sissoko, Ryan Sessegnon et Hugo Lloris, tandis qu’Erik Lamela est incapable de s’entraîner et ne convient que pour la banc.

Après que son équipe rapiécée se soit retirée de la FA Cup mercredi, s’inclinant aux tirs au but face à Norwich après la fin du match 1-1 après 120 minutes, Mourinho a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’accorder sa meilleure attention aux deux matches.

“En ce moment, je suis vraiment triste pour les joueurs et les fans, mais je pense déjà à ce qui va suivre et je suis vraiment, vraiment inquiet de jouer dans deux jours”, Mourinho, qui a défendu Eric Dier pour être monté dans les tribunes pour affronter un fan se disputer avec son frère après le match de mercredi, a déclaré.

«Essayer de donner à mes garçons une chance d’aller à Leipzig avec un maximum de conditions pour lutter contre une nouvelle équipe, une équipe avec des solutions, des options et des rotations incroyables.

“Je dois penser à un match du samedi et un mardi et essayer de décider lequel est la priorité et lequel est celui où je peux donner à certains de mes garçons sous une fatigue énorme la meilleure chance possible.”

Sans attaquants reconnus, à l’exception d’un Troy Parrott de 18 ans non testé, Mourinho a fouetté Dele Alli, Steven Bergwijn et Lucas Moura et tous les trois ont dû se battre contre les Canaries.

