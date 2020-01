Mourinho insiste sur le fait que les Spurs ne paniqueront pas: «Laissez le marché penser à nous»

Date de publication: vendredi 10 janvier 2020 2h53

Tottenham l’entraîneur-chef Jose Mourinho dit que le club ne paniquera pas acheter en janvier, malgré de graves blessures à Harry Kane et Moussa Sissoko.

L’attaquant Kane a été exclu jusqu’en avril alors qu’il passe sous le couteau pour une blessure aux ischio-jambiers tandis que le milieu de terrain Sissoko est prêt pour une mise à pied similaire après une opération au genou, ce qui les laisse à court de qualité avant un match de Premier League intimidant avec Liverpool samedi.

Les Spurs ont été liés à une foule d’attaquants et seraient intéressés par Krzysztof Piatek de l’AC Milan, mais Mourinho a averti qu’ils n’achèteraient dans la fenêtre actuelle que si le bon accord se présentait.

Il a dit: «Vous savez, ce n’est pas moi, je pense que même les entraîneurs sans blessures, même les entraîneurs sans problèmes dans l’équipe, même les entraîneurs avec les meilleures équipes, disons même Jurgen (Klopp), même Jurgen avec la meilleure équipe , avec des joueurs incroyables, avec des équipes incroyables, il était heureux de faire un nouveau joueur.

«Nous sommes donc tous les mêmes, mais la réalité est que lorsque je suis arrivé ici il y a deux mois, je connaissais la situation.

«Je ne savais pas bien sûr que j’allais perdre Harry et Moussa pendant si longtemps, mais je savais que la situation était sur le point d’essayer de tirer le meilleur parti des joueurs que nous avons, et cela ne change pas.

«Je me concentre donc sur le travail, je me concentre sur le match de demain.

«Si le patron arrive avec une solution qui peut nous aider à faire face à ces mois difficiles que nous allons avoir devant nous, alors tant pis, alors bienvenue.

«Mais si nous ne trouvons pas la bonne solution, la bonne opportunité, alors nous allons attendre l’été prochain pour essayer de prendre les bonnes décisions pour l’évolution de l’équipe.

“Alors attendons, calme, mais en ce moment, je me concentre sur les joueurs dont nous disposons. C’est comme ça.”

Mourinho, qui a l’habitude de faire ses transactions pendant le mercato d’été, n’a pas de liste de cibles et dit que le club est susceptible de réagir si une opportunité se présente à lui.

“Il ne s’agit pas d’une liste de joueurs. Janvier est un marché étrange, ce n’est pas un marché facile à intégrer », a-t-il ajouté.

“C’est un marché d’opportunité, un marché où une opportunité se présente et où vous avez les conditions pour le faire ou non. Nous devons être calmes et ne pas penser au marché – laissez le marché penser à nous. »