Mourinho met la botte à la star de Tottenham Dele Alli après une crise de colère

Jose Mourinho insiste sur le fait que Dele Alli était en colère contre sa propre performance, et non contre la décision de le remplacer, après avoir réagi avec fureur à son retrait lors de la défaite aller de Tottenham 1-0 en Ligue des Champions 1-16 contre le RB Leipzig.

Alli a semblé surpris lorsque son numéro est venu à la 64e minute au Tottenham Hotspur Stadium, se précipitant vers son siège sur le banc avant de jeter une bouteille et ses bottes au sol en colère à la décision.

Éperons Le chef Mourinho, cependant, a rejeté toute suggestion selon laquelle Alli était en colère contre lui lors de sa conférence de presse d’après-match et a insisté sur le fait que la décision de le retirer a été confirmée par l’amélioration tardive de Tottenham.

“Je pense qu’il était en colère contre sa performance, pas contre moi”, a déclaré Mourinho. «Je pense qu’il comprend pourquoi je l’ai retiré et l’équipe s’est améliorée.»

Alli avait eu du mal à avoir un impact contre une équipe dominante de Leipzig, qui a marqué le seul but grâce au penalty de Timo Werner après que Ben Davies ait maladroitement foulé Konrad Laimer à la 58e minute.

Les Spurs se sont ralliés dans les phases finales, se rapprochant de l’égalisation grâce à Giovani Lo Celso, Erik Lamela et Lucas Moura, mais Mourinho a été laissé se plaindre d’un manque d’options d’attaque après que Heung-Min Son ait rejoint Harry Kane sur la touche avant le match avec un bras fracturé.

“Vous devez regarder notre situation”, a-t-il dit. “Si vous voulez faire un exercice de football, vous pouvez peut-être penser, match de Ligue des Champions, Barcelone sans [Lionel] Messi, [Luis] Suarez et [Antoine] Griezmann.

«Si vous voulez regarder, disons, Liverpool. Un match de Ligue des champions, non [Mohamed] Salah, non [Sadio] Crinière, non [Roberto] Firmino, mais ils auraient quand même [Divock] Origi.

«Nous parlons d’une situation très difficile et si je le pouvais je passerais immédiatement au 1er juillet, avec Harry Kane, avec [Mousa] Sissoko, avec Fils, avec [Steven] Bergwijn, avec Lucas, avec Lamela, je le ferais.

«J’adorerais être au 1er juillet, mais je ne le suis pas, je suis le 19 février. Donc, nous devons nous battre jusqu’à la fin.

«Ce qui m’inquiète, c’est que ce sera la situation jusqu’à la fin de la saison. Parce que si tel est le cas pour quelques matchs, je dirais: «D’accord, nous sommes dans une situation difficile maintenant, mais le prochain match à domicile dans deux semaines lorsque nous jouerons avec les Wolves va être différent.»

«La situation va être exactement la même. Mais je suis tellement fier des joueurs et, en parlant de la Ligue des Champions et du prochain match contre Leipzig, une chose que je peux garantir – parce que c’est la mentalité de mes joueurs – est que, même avec je ne sais pas qui le fera jouer en attaque, nous allons nous battre jusqu’à nos limites. »

