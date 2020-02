Mourinho n’a pas ruiné le travail de Pochettino, il a sauvé Tottenham

Merci pour vos mails. Vous savez quoi faire: écrivez-nous à theeditor@football365.com

Mourinho a sauvé les Spurs cette saison

Ne pas essayer de dire que le mandat de Jose Mourinho n’a pas été sans problème, mais en ce qui concerne la ligue, leur fortune a complètement changé après son embauche.

Mourinho n’a pas ruiné le travail de Mauricio Pochettino, il en a succédé comme Poch ruiné son propre travail. Poch aurait-il pu le récupérer? On pourrait faire valoir qu’il méritait au moins la chance.

Cependant, même alors, son tir n’était choquant que dans le sens où il avait été fait après les avoir emmenés en finale européenne, en regardant leur forme de ligue de l’année de calendrier 2019 uniquement, son tir n’était pas du tout surprenant.

De février à novembre 2019, Tottenham a pris 25 points en 24 matchs – c’est l’équivalent d’un match nul à chaque match. Si vous étirez ce nombre moyen de points à 38 matchs, ils ne feront même pas la zone de sécurité traditionnelle de 40 points. C’est une forme de relégation même si vous ne comptez que les matchs de cette seule saison.

Lorsque Poch a été licencié après 12 matchs (près du 1/3 de la saison), les Spurs étaient: 14e avec 14 points et 11 points de la 4e. Le point moyen par match était de 1,16.

Maintenant, après 26 matchs, ils occupent la 5e place avec 40 points et 1 point sur la 4e place. Après Poch, ils ont obtenu 26 points en 14 matchs, avec une moyenne de 1,85 points par match.

Cet 0,7 supplémentaire par match s’additionne beaucoup au fil du temps. Si vous deviez prendre la moyenne de 1,16 de Poch et l’étendre sur 26 matchs, vous obtenez 30,16 points ou 10 points de moins. Sur la table actuelle qui vous mène… ..14ème place, exactement où Poch est parti. De plus, il est à seulement 6 points au-dessus de la zone de relégation actuelle.

Certes, Poch peut améliorer la forme comme Mourinho mais ce problème de moyenne de 1 point par match s’étend jusqu’en février de l’année dernière dans la ligue avec un échantillon total de 26 matchs (ou les 2/3 d’une saison), ce qui n’est pas une courte erreur.

Encore une fois, la prise de risques est une grande partie du football et les projections utilisant des données en arrière ont leurs limites, donc même avec tout ce que j’ai dit, il pourrait toujours être nécessaire de garder Poch sur le raisonnement qu’il a bien fait avec un budget relativement petit en au cours des dernières saisons et il pourra peut-être changer les choses.

Cependant, en ce qui concerne les performances récentes de la ligue, Mounrinho l’a en effet considérablement amélioré (pour l’instant) et si les Spurs finissent par se classer parmi les quatre premiers (un objectif réaliste actuellement), Mounrinho mérite beaucoup de crédit pour avoir changé la forme de sa ligue, contrairement à eux. être n’importe où près de la zone de relégation.

Yaru, Malaisie

La pourriture a commencé il y a longtemps chez Spurs

Il n’y a personne à blâmer, mais je pense que certains des problèmes des Spurs sont antérieurs à Jose. Le Keeper est dans la trentaine, l’année prochaine, son âge combiné à ceux du premier choix défensif central dépassera les 100, ils auraient dû être lentement démontés. Beaucoup d’éloges ont été adressés aux arrières il y a quelques années, mais le les trois principaux ont tous été vendus

Dieu merci, Lo Celso s’est mélangé parce que trouver un remplaçant pour Dembele a été difficile.Le problème avec votre score étant tributaire d’une gigantesque combinaison de frappes sud-coréenne anglaise et rapide, personne ne marquera quand ils seront blessés.

Il n’y a pas de force en profondeur, la première équipe a pu vieillir ensemble et il n’y a pas d’argent de rechange à cause d’un nouveau stade.

La pourriture s’est établie il y a quelque temps, espérons qu’elle sera bientôt corrigée

Roode, MUFC

Décevant mais tenez bon…

En réponse à Danny, Austin Spurs… Je peux certainement partager des éléments de votre déception au résultat de la nuit dernière, mais je pense que votre réaction excessive est symptomatique de la vision à court terme qui semble être répandue dans le football ces jours-ci, et de plus en plus chez les Spurs. J’aimais Poch mais il avait percuté un mur, soit avec ses propres méthodes, soit avec le soutien du conseil d’administration… Je ne suis pas sûr de Mourinho, il vient avec plein de bagages, mais il est là depuis 3 mois, nous avons eu résultats, nous avons vu émerger Lo Celso, Tanganga et Bergwijn, et il devrait avoir sa chance. Nous avons nos 3 meilleurs joueurs blessés à long terme, à Kane, Son et Sissoko, donc je ne sais pas ce que vous attendiez de la nuit dernière, peut-être Wanyama en attaque, une attitude de gung ho et une défaite triomphante 7-2?

Si nous pouvons nous qualifier pour l’UCL des prochaines années et peut-être gagner la FA Cup, les deux grands ifs, cela aura été une excellente saison compte tenu des changements drastiques au cours des 6 derniers mois. Si nous ne le faisons pas, alors Jose sera soumis à une pression énorme, mais il devrait avoir la fenêtre d’été et une pré-saison pour faire ses preuves la saison prochaine. Je suis détenteur d’un abonnement depuis de nombreuses années et j’ai vu les équipes et les joueurs les plus charmants et les plus incroyables de la Lane … Gascoigne, Ginola, Modric, Bale pour n’en nommer que quelques-uns, mais ce club doit maintenant commencer à gagner des choses, arrêt complet, et je suis prêt à donner à Mourinho l’occasion de prouver qu’il peut le faire. Je suis prêt à garer le «Tottenham Way» pour les 18 prochains mois pour voir ce que nous pouvons réaliser. Parce que pour moi, le «Tottenham Way» est devenu une excuse des fans pour notre échec à gagner des trophées.

Andy, Londres, Tottenham Till I Die

Vive le Europa Vase!

Bonjour F365,

Je viens de parcourir la liste des rencontres de l’Europa League de ce soir et – c’est vraiment génial! Getafe-Ajax! Shaktar-Benfica! Leverkusen-Porto! Et cela n’inclut même pas les équipes britanniques.

Je regarde la liste et il y a peut-être 12 équipes que je pourrais voir gagner le tout. Et il y a un grand mélange de royauté européenne (Inter, United, Ajax, Porto), de nouveaux arrivants relatifs (Wolves, Salzburg, Basel) et qui-l’enfer sont-ils-et-pourquoi-tout-les-caps (LASK, APOEL, CFR Cluj).

Honnêtement, tout cela semble beaucoup plus excitant que de regarder les mêmes 8 équipes s’affronter en Ligue des champions encore et encore. Je me rends compte que le CL est là où se trouve l’argent réel, mais je ne comprends pas pourquoi les fans anglais sont si dédaigneux de la Ligue Europa. Oui, c’est beaucoup de jeux, mais c’est excitant et frais d’une manière que la CL gonflée ne fait plus.

Pour ma part, j’espère que Carlo pourra y amener Everton la saison prochaine.

Alan Gomes

Je ne me soucie pas des dépenses de la ville

Comme ce truc de la ville va durer une éternité, il n’est jamais trop tard pour jeter votre tuppence. Bien sûr, il y avait un ensemble de règles et ils les ont probablement enfreintes et méritent une punition proportionnée. Mais d’un autre côté, je suis très content qu’un batrillionnaire dépense son propre argent dans un club de football.

C’est mieux que lui de dépenser mon argent, ou de prostituer le club pour promouvoir des tracteurs, et c’est bien mieux que de jouer de l’argent.

Sinon, Charlton est-il capable de remporter la Ligue des champions? Ils ne le sont pas. Leurs joueurs peuvent le faire car ils sont aspirés par les grands clubs, comme Joe Gomez. Mais Charlton ne brisera probablement jamais le cycle de la ligue 1 / championnat sans batrillitonnaire. Même alors, comment un batrillionnaire achetant Charlton peut-il être bon pour n’importe qui. Si le propriétaire potentiel était avec cela, il achèterait quelqu’un d’autre avec une meilleure équipe de football mais sans immobilier de premier choix à Londres!

De toute évidence, United dans les années 90 était maître d’avoir plus d’argent que quiconque avec d’énormes offres de transfert pour les joueurs vedettes. Mais l’argent ne peut pas gagner des matchs de football comme l’ont découvert Leeds (Rio) et Newcastle (Andy Cole). Puis en 00 il y avait le Chelsea d’Abramovich. Il a acheté les meilleurs joueurs, les a payés le plus, a obtenu le meilleur manager et a acheté des joueurs pour empêcher quiconque de les avoir. Et ils ont élevé le niveau de ce dont une équipe gagnante aurait besoin.

Vous avez eu Arsenal qui a adopté une approche différente. Grand stade, gros prix des billets, aucune tentative de gagner quoi que ce soit, mais dépensé de gros salaires pour les jeunes joueurs dans l’espoir de trouver leur propre classe de 1992 pour construire une équipe. Leur grand stade remporte beaucoup plus de succès que le grand stade de West Ham qui, je crois, finira par les tuer. Pouvez-vous voir Londres financer ce stade si West Ham est dans la ligue 1? Alors quoi, un partage de terrain avec Orient?

À cette époque, il y a une bande de rachats à effet de levier où le club paie essentiellement pour être acheté par les banquiers comme véhicule d’investissement. United étant l’un des plus performants mais Villa, Blackburn, même Liverpool ont tous souffert.

Et puis il y a Le modèle de la ville. Ils veulent prendre l’argent d’un batrillionnaire et le mettre dans le club en augmentant la qualité du personnel de jeu, des installations, de la formation, des zones environnantes sans mettre une livre de dette sur leur bilan. Pendant tout ce temps, on nous dit que c’est faux. Vous payez pour les joueurs utilisant des navires sponsors d’équipement médical, ou en décimant votre histoire pour construire un stade de bol de kit avec une horloge dessus, ou en achetant des fonds par des fonds spéculatifs, grâce à une augmentation du prix des billets, une génération d’enfants sans maison et des jeux de hasard accros . C’est ainsi que Charlton est censé se rendre en Ligue des champions apparemment.

Vous ne pouvez mettre que 14 joueurs sur le terrain. Certaines équipes auront 14 meilleurs joueurs que leur adversaire. Habituellement, les 14 meilleurs gagneront. Habituellement, le meilleur 14 est meilleur parce qu’il coûte plus cher. Mais pas toujours. C’est comme ça que Fergie l’a fait, c’est comme ça que Mourinho l’a fait et c’est comme ça que Pep l’a fait.

Le lavage de sport est-il une meilleure raison que l’argent? Non ce n’est pas. Cet argent de batrillionnaires provient-il de sources plus morales que l’argent de ce batrillionnaire? Probablement pas. Et si le batrillionnaire change d’avis sans dette dans le club, il peut simplement continuer.

Semble être le modèle préféré pour moi.

Alex, sud de Londres

Une vérité qui dérange

À la suite de Mark, le courrier électronique du MCFC, je voudrais mettre mes dix centimes sur la supériorité morale insupportable à laquelle il fait référence.

J’ai eu cet argument à plusieurs reprises, principalement avec des fans d’Utd sur la façon dont nous, les fans de City, pouvons endurer les pratiques alléguées horribles de nos propriétaires.

Et ça m’a fait penser aux maillots de football en particulier. Combien de ces fans de football indignés et grinçants ont boycotté l’achat de produits de football au fil des ans? Nike et en particulier Umbro ont été à l’honneur au cours des années au cours de leur utilisation des ateliers de misère, où les gens sont horriblement exploités au-dessus du salaire, des heures de travail et des conditions…. Gagner presque rien pour produire une chemise que vous ou moi irons acheter pour environ £ 60-70.

Je ne discute pas de la véracité des allégations contre ADUG, mais il existe de nombreuses autres injustices dans le monde auxquelles l’industrie du football est liée.

J’imagine que ces choses n’ont d’importance que lorsque cela convient à votre agenda, hein?

Marc, Bolton (MCFC)

Dans l’esprit de Mark, les commentaires du MCFC du type «ne me dites pas que tous les fans des autres clubs ne feraient pas de même» me permettent de souligner le contre-argument évident:

Si United ou Liverpool (ou Everton) avait reçu cet investissement à la place de City et avait par la suite été reconnu avoir enfreint (prétendument) les règles que tout le monde avait acceptées, est-il sérieusement en train de prétendre que lui et d’autres fans de City défendant leur club ne seraient pas en train d’attaquer ces autres clubs et l’injustice de celui-ci?

En supposant que c’est vrai, je ne blâme pas du tout les fans de City. Je ne vous blâme pas de ne pas avoir activé la propriété du club. Mais ne vous attendez pas à ce que les autres fans ne réagissent pas quand c’est exactement ce que vous feriez aussi.

C’est presque comme si nous ne pouvions pas laisser les règles et les règlements aux clubs et à leurs fans pour débattre et avoir besoin d’un organe central pour fixer les règles et assurer la conformité…

Chris, Hampshire

Je ne voulais pas écrire sur ce sujet, mais les masterclasses de Willful Denial présentées par les fans de MCFC dans les deux dernières boîtes aux lettres méritent vraiment des réponses.

Paul, Manchester a écrit hier après-midi qu’il n’était pas en colère contre MCFC parce que tout le système était défectueux. OK, reformulons la question: «pourquoi n’êtes-vous pas en colère contre la falsification par MCFC de leurs comptes fournis à l’UEFA, au lieu de contester le système défectueux devant les tribunaux et de supprimer le système défectueux (comme vos propriétaires l’ont menacé de le faire), étant donné que vous pouvez finir par perdre plusieurs titres de champion à la suite de cette action? ” De plus, les propos que vous lancez sur Rui Pinto, la source des fuites de football, sont déplorables. Les dénonciateurs comme Pinto (+ Snowden et Manning, etc.) méritent notre respect et notre admiration. Ils ne méritent pas de commentaires sarcastiques sur leur fiabilité.

Mark MCFC, quant à lui, a décidé de se lancer avec peut-être le morceau le plus exhaustif de Whatabouttery possible. Mark, tout ce que Whatabouttery est complètement absurde, et au fond, vous le savez presque certainement. Vous demandez ce que les fans de MCFC devraient faire – peut-être exprimer votre mécontentement à l’égard de votre propriété (ou même simplement la façon dont ils ont falsifié les comptes!), Plutôt que de faire exactement le contraire? C’est vraiment ahurissant que vous ne sembliez pas voir que cette option existe et vous regarde en face.

Personne ne vous demande d’arrêter de soutenir le club. La plupart des gens ne vous demandent pas de boycotter des matchs ou de racheter des abonnements. La plupart des gens ne vous demandent pas d’accepter que les différents titres de vos équipes soient creux ou non acquis.

Mais peut-être quelques banderoles et drapeaux pour faire pression sur les propriétaires pour leurs transgressions, déclarant que vous êtes opposé aux violations des droits de l’homme et à l’homophobie? Groupes de supporters publiant des relevés dans le même sens ou les appelant à falsifier des comptes (s’ils ne sont pas annulés par le TAS)? Ou, vous savez, juste dire “ouais ce n’est pas idéal” quand quelqu’un critique ADUG, au lieu de se lancer dans une diatribe alimentée par Whatabouttery?

Oliver Dziggel, Genève Suisse

Une réponse rapide à la question de Mark MCFC est que les fans de City gardent une partie de leur esprit ouverte à la possibilité que leur club ait fait quelque chose de mal.

Pour moi, le plus gros problème possible dans ce scénario est que les propriétaires de Man City ne soient pas honnêtes avec leurs fans. Avouons-le, le club a des fans très passionnés et fidèles, dont beaucoup ont soutenu le club de manière fine et mince. J’espère juste que ces fans ne sont pas pris pour des tasses.

David lfc

En réponse à Mark, MCFC, félicitations, vous êtes le parfait supporter du groupe qui a acheté Manchester City. Vous avez réussi à compartimenter une belle balançoire de la chaussure de De Bruyne pour la raison fondamentale pour laquelle il joue en bleu clair. De plus, avec une juste indignation, vous créez une lentille morale binaire à travers laquelle vous pouvez voir le monde, où un geai-marcheur occasionnel n’a pas le droit d’interroger ceux qui tuent des milliers d’immigrants asservis chaque année. Vous incarnez ce que Cheikh Mansour espérait accomplir.

Personnellement, je vous envie. Malheureusement pour moi-même et, apparemment, pour au moins quelques autres fans, mon esprit est non seulement capable mais désireux d’avoir plus d’une pensée à la fois. Donc, alors que je regarde avec satisfaction le summum des triangles de football et des dos pleins qui se chevauchent, je reçois également ce rappel embêtant que la seule raison pour laquelle la ville a acheté environ 25 dos pleins en 10 ans est en raison d’une combinaison de richesse créée de manière douteuse et de volonté volontaire, voire joyeuse enfreindre les règles de la compétition à laquelle ils participent actuellement.

Mon cerveau embêtant est également capable d’analyser la différence entre un homme d’affaires américain achetant un club à but lucratif et un État le faisant pour le lavage de sport, afin de nettoyer leur marque des atteintes aux droits humains dont ils sont actuellement ternis. Mon cerveau est cependant incapable de comprendre ce que cela a à voir avec l’Orange à la Maison Blanche.

Alors s’il vous plaît, profitez du football de City et de l’état presque zen dans lequel vous pouvez l’observer, séparé du reste de la réalité. Nous, pauvres âmes incapables d’une telle compartimentation, nous regarderons avec jalousie.

Ryan, Bermudes

Je ne peux pas dire que je suis surpris par les supporters de Manchester City qui veulent désespérément défendre leur club ici, c’est un instinct naturel pour les fans de football de croire que l’équipe que vous aimez fait la bonne chose. Le club dit qu’il n’a rien fait de mal et que les fans les croient, nous attendrons et verrons le résultat une fois que CAS aura eu son mot à dire.

En tant que fan de Liverpool, j’ai soutenu mon équipe après l’incident de racisme de Suarez. C’était compréhensible dans la mesure où nous avons pris la parole de Suarez et l’avons défendu, il y avait une zone grise, la question était discutable. Je me suis vite rendu compte que je laisserais mon amour pour le club me cligner des yeux sur ce qui est bien et ce qui ne va pas. Nous nous sommes trompés ce jour-là et je pense généralement que nous le savons maintenant et l’admettons.

En relation, lors du match d’hier soir, les fans de City étaient en train de chanter des chansons louant Sheikh Mansour. «Shiekh Mansour, mon seigneur. Shiekh Mansour ». Comme si l’homme était une sorte de Messie à admirer et à adorer. Je ne peux pas croire ce dont je suis témoin. Il s’agit d’un homme impliqué dans une dictature qui torture les opposants politiques, qui emprisonne les homosexuels et ne considère pas le viol conjugal comme un crime. Il n’y a pas de zone grise avec cet homme, ses convictions ne sont pas discutables, elles sont répugnantes. Ce n’est pas un homme à admirer ou à louer. Il s’agit d’un homme à critiquer, à se rallier ou à tout le moins à implorer de changer ses convictions. Croyances que les fans de City trouvent sûrement dégoûtant.

Je n’ai jamais pensé voir le jour où le football est devenu si tribal et a clignoté qu’un ensemble de fans sont prêts à tourner le dos à la différence entre ce qui est si clairement correct et ce qui est si clairement faux, uniquement pour le bien du bienfaiteur .

Taylor Brawn LFC

Quelques points sur City, si vous le permettez. Premièrement, sur le fait que City “n’a pas triché”. Tricher, c’est, selon Google, «agir malhonnêtement ou injustement pour obtenir un avantage». City a contourné les règles pour obtenir un avantage financier, puis a menti (et continue de mentir) à ce sujet. C’est à peu près la tricherie des manuels. Désolé, Steve, Los Angeles, tu vas juste devoir vivre avec ce fait. Le point sur les nouilles et les partenariats avec United pour empêcher la dette d’être un problème pour United, comme s’il s’agissait d’une sorte de triche secrète en soi, c’est là que vous m’avez perdu. Les accords de parrainage et les sources de revenus de United sont exactement ce qui rend la dette remboursable et nous permet de continuer à vivre selon nos moyens. On ne peut pas dire la même chose (ou du moins, à l’époque) pour City – sans ces parrainages, ils n’auraient pas pu se permettre presque autant qu’ils l’ont fait.

Et Mark, le point de vue du MCFC: “Faut-il donc renifler les fans de United et Chelsea et les appeler à évincer leurs propriétaires?” Outre le fait qu’il y a eu un grand groupe de fans de United qui ont activement essayé d’évincer nos propriétaires, à peu près depuis qu’ils ont pris le pouvoir, la différence ici est que ni les propriétaires de United ni de Chelsea ne font partie de la famille royale ou du gouvernement qui dirige un pays. Joel Glazer et Roman Abramovich ne sont pas des piliers de la communauté ou des bastions de force morale (ou probablement même de bonnes personnes), mais aucun d’eux n’est également responsable de la gouvernance d’un pays aux antécédents de droits humains extrêmement médiocres. Ils sont tous mauvais mais pas du tout les mêmes.

Cela étant dit, je pense que toute cette mésaventure de l’hypocrisie puante de l’UEFA. Si City est coupable d’avoir bafoué les règles, alors il y a beaucoup d’autres clubs qui le sont aussi, mais il ne conviendrait pas à l’UEFA de punir des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, le PSG et d’autres. Les villes sont une cible facile car elles ne font pas partie de l’élite établie et l’UEFA ne mordra donc aucune des anciennes mains qui se nourrissent. Je suis d’accord avec l’idée de FFP; les clubs ne doivent pas dépenser au-delà de leurs moyens, et il existe de nombreux clubs qui ont décliné ou disparu en raison d’une mauvaise gestion et d’une irresponsabilité financière.

Le problème est qu’à l’extrémité mince du coin, le FFP est presque hors de propos. Les clubs en lice pour la Ligue des champions, par exemple, ne tomberont probablement pas dans des situations similaires à Bury et Bolton car il y aura toujours une demande du marché pour leurs marques qui empêchera que cela se produise. Si la valeur commerciale du Real Madrid venait à chuter de manière significative, par exemple, un investisseur se frotterait les mains assez fort pour déclencher un incendie. Essentiellement, ce que FFP est vraiment là pour faire, c’est de protéger un certain nombre de clubs contre les abandons à la suite de projets plus ambitieux.

Maintenant, je suis conscient que cela ressemble à la diatribe d’un théoricien du complot, mais tout cela pue un peu. Dans tout autre domaine d’activité, ce que les propriétaires de la ville ont fait est à la fois banal et acceptable. Ils ont vu l’opportunité d’investir dans un produit commercialisable (en oubliant leurs arrière-pensées) et ont investi dans une entreprise pour augmenter les chances de succès. Et nous ne parlons pas seulement ici de transfert d’argent; ils ont également amélioré leur infrastructure. Ils ont fait des nominations judicieuses aux postes de direction, augmenté la capacité de leur terrain et développé d’excellentes installations pour leur académie, ainsi que la formation et le développement des joueurs. Si cela n’investit pas dans un plan de durabilité future, je ne sais pas trop ce que c’est.

Ce serait un problème si les propriétaires faisaient ce que les Glazers faisaient et hypothéquaient le club pour payer lesdites améliorations, leur imposant un niveau d’endettement excessif par rapport à leurs revenus, mais il ne semble pas que ce soit ce qui se passe ici. Je n’ai rien vu qui dise que ce n’est pas l’argent des propriétaires qui a payé pour ces choses, donc s’ils ont mis de l’argent réel, alors pourquoi est-ce important, si l’investissement ne conduit pas le club à vivre au-dessus de ses moyens ? Le niveau d’endettement actuel de la ville (environ 75 millions de livres sterling, je crois) n’est ni ingérable ni insoutenable compte tenu de ses performances dans le cadre du régime actuel, car elle possède désormais un actif plus commercialisable avec lequel réaliser les véritables accords de parrainage mentionnés précédemment.

Ne vous méprenez pas, tout ce qui précède me fait chier parce que cela a coïncidé avec la chute de United, mais le côté pragmatique de moi ne peut pas vraiment dire que cela ne devrait pas être autorisé.

Ted, Manchester

Pochette hollandaise

Je pensais l’autre jour à quel pays alignerait le meilleur XI de talent de première division depuis sa création. Après avoir supposé que ce serait la France ou l’Angleterre, j’ai réalisé que c’était en fait la Hollande. Regardez ce monstrueux XI;

GK – Van der Sar

RB – Mario Melchiot

CB – Jaap Stam

CB – Virgil van Dijk

LB – Gio van Bronckhorst

DM – Nigel de Jong

CM / CAM – Gini Wijnaldum

LM – Robin van Persie (désolé Robin, vous a déplacé vers la gauche alors que les deux premiers se choisissent)

RM – Arjen Robben

FW – Dennis Bergamp

ST – Ruud van Nistelrooy

Banc: Jimmy Floyd Hasselbaink, Marc Overmars, Ruud Gullit (ancien au moment où il a rejoint le prem), Arjen de Zeuw, Dirk Kuyt, Bolo Zenden

Cette ligne avant est imparable et l’appariement de la moitié centrale est inamovible, soutenu par l’un des meilleurs gardiens de but du football européen.

Le seul problème sera quand ils tomberont inévitablement avec Arjen Robben et Jaap Stam collent l’écrou à quelqu’un si fort qu’il les envoie dans le royaume du né habité par des spectres et des démons de l’ombre. Sinon, je ne pense pas qu’une autre nationalité puisse correspondre à cela.

Smyth, MUFC

Liverpool / Ville / Spurs

Johnnywicky illustre exactement ce que les autres fans détestent à propos de la base de fans de Liverpool, des ânes auto-suffisants avec la rhétorique habituelle “nous sommes Liverpool, conneries”. J’ai vraiment hâte de voir la meilleure équipe au monde jamais remporter la Ligue afin que nous puissions écouter leurs fans dire à tout le monde sur terre comment ils sont de retour sur leur perchoir, etc.

Sur City, je suis un fan de United mais je n’ai pas de hache particulière à broyer avec City, les membres de ma famille soutiennent la partie bleue de la City, ce que les fans de City doivent se rappeler cependant pour tous leurs chants de Manchester étant bleus, ils sont pour À toutes fins utiles, un club intermédiaire avec une bonne base de fans de base qui ne peut pas tout à fait remplir leur stade, ils ne sont pas et ne seront jamais une puissance de football, peu importe l’argent sale que les propriétaires riches en pétrole y jettent. Oui, mais la dette de United pleure, eh bien la dette qui nous est imposée par les vitriers parasites est une goutte dans l’océan par rapport aux revenus du club, revenus qui sont absorbés par lesdits parasites à chaque occasion imaginable.

Les fans des Spurs grincent des dents sur Jose et ses tactiques doivent être prises en main, votre équipe est dépourvue de tout sauf quelques-uns de leur talent offensif, des gars qui peuvent vous obtenir un but à partir de rien assis dans la salle médicale en regardant l’équipe souffler et souffler devant le but sans aucune tentative significative de faire suer le gardien. Maintenant, Jose n’est pas parfait, mais il vous a mis en place pour être difficile à battre et vous donner une chance dans le match retour, ce n’est pas de sa faute si vous n’avez pas d’attaquants, essayez de demander à votre président, M. Levy, d’ouvrir son portefeuille et de renforcer le équipe.

Enfin, un rapide sur «les champions du monde de Liverpool» maintenant de ma mémoire lorsque United a remporté la même compétition, on nous a dit que c’était une tasse de Mickey Mouse sans conséquence, mais maintenant, les «CHAMPIONS DU MONDE» ont gagné, même les commentateurs appellent les champions du monde à chaque match sanglant. Oui je les déteste et oui ça craint vraiment qu’ils soient à nouveau bons.

Paul Murphy, Manchester

Déplacer les poteaux de but

En réponse à la question de Minty au sujet de la nouvelle règle de hors-jeu proposée, vous devez adapter votre esprit aux scénarios futurs – ils ne seront plus les mêmes qu’aujourd’hui. Tout le monde a cette illusion naïve qu’avec un tel changement de règle, les attaquants essaieront toujours de rester en ligne avec le défenseur pour rester en jeu, comme ils le font actuellement. Mais évidemment, ils ne le feront pas, parce que pourquoi Ils veulent obtenir tout avantage possible. Ils tireront parti de la nouvelle échappatoire et s’éloigneront autant que possible hors-jeu (définition actuelle), mais viseront à garder leur jambe de derrière. Pourquoi ne voudriez-vous pas avoir la largeur du corps devant le défenseur, pour cette longueur d’avance supplémentaire?

Et voilà, nous revenons à notre point de départ, avec VAR faisant sortir les étriers vernier pour vérifier si un joueur est hors-jeu ou non. “Comment est ce hors-jeu, son étalon de queue est en ligne avec le défenseur !!” etc.

Vous devez vous rappeler que toutes les règles sont tendues jusqu’au point de rupture, même pour les avantages les plus triviaux. Regardez les joueurs dans un mur qui avance d’un centimètre, ou un preneur de coin qui met méticuleusement la balle avec un atome de la balle dans l’arc.

J’espère que cela t’aides.

Gerard, LFC

Manchester City n’a pas «triché»

En réponse à Steve, Los Angeles oui Manchester City a en fait triché. Ils ont gonflé leur évaluation de parrainage et ont donc pu dépenser de l’argent qu’ils n’auraient pas dû, ils ont acheté des joueurs qu’ils n’auraient pas dû se permettre. Les joueurs qui ont continué à gagner des titres et à se qualifier pour la Ligue des champions, il est juste que la punition corresponde au crime et ils sont retirés de la CL. Reprendre leur titre PL peut être un peu excessif, mais s’ils ont vraiment l’intention d’appliquer FFP, c’est peut-être ce qu’ils doivent faire. Vous dites: “C’est le déni pour lequel ils ont été punis, pas pour avoir allumé la lumière.”, Ce n’est pas le cas. Ils ont dit que c’était un an pour le «déni» et un an pour «courir la lumière».

Vous avez fait valoir que FFP a été mis en place pour arrêter la faillite et la liquidation et que la ville ne fait pas partie de ce problème en raison de l’absence de dette. Certes, mais City aurait dépensé plus de 1,5 milliard de livres sterling sous Sheikh Mansour et c’est avec la menace du FFP en place, imaginez ce qu’ils auraient dépensé autrement?!? Ils ont une fortune familiale d’au moins 1 billion de dollars, je ne sais pas combien de cela ils seraient prêts à investir dans le club, mais imaginez dans quel état la ligue se trouverait s’ils doublaient ce qu’ils avaient déjà investi? Est-ce un monde de football que nous voulons? Je n’aime pas l’idée que le football soit un magasin fermé et je ne suis pas contre l’argent que City et Chelsea ont dépensé pour se hisser là-haut, et je ne serais pas contre qu’un autre club fasse quelque chose de similaire. Mais quand il y a de vrais pays qui achètent des clubs, il doit y avoir des limites pour maintenir au moins un semblant d’intégrité sportive et de compétition.

Ronan, Galway

Quand j’ai lu Steve dans le courrier de Los Angeles, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que tout le courrier est un paradoxe flagrant. Il dit que “les sanctions draconiennes contre eux n’étaient pas à cause de ce qu’ils ont fait, mais ils ont essayé de le cacher”. Pourquoi parcourir de telles longueurs pour cacher quelque chose s’il ne triche pas? Les sanctions sont dues à ce qu’elles ont fait et parce qu’elles ont été contraires aux règles qu’elles devaient dissimuler.

Certaines autres expressions incluent «fabriquer la comptabilité», «Manchester City n’a pas« triché », ils se sont fait prendre dans un mensonge». N’est-ce pas mentir et fabriquer de la fraude comptable? Son analogie avec le fait de diriger un feu rouge et de le nier montre un manque d’appréciation de la situation. La ville a commis une fraude à grande échelle mon ami et si commettre une fraude n’est pas une forme de tricherie, je ne sais franchement pas ce que c’est.

Oiseau, Cape Town

Le problème inattendu avec VAR

Lorsque le VAR a été introduit, les gens étaient déjà préparés à ce qu’ils pensaient être les principaux problèmes, à savoir:

– Rompre le jeu

– Prise de décision lente

– Ruiner les célébrations

… Et diverses autres préoccupations qui peuvent être largement mises dans le seau «administratif».

Ce que personne ne prévoyait, c’est ce qui, je pense, s’est avéré être le principal problème avec le VAR: des décisions d’arbitrage pires sont prises.

De toute évidence, cela semble étrange, car officiellement plus ou moins chaque décision VAR est techniquement «correcte». Mais «correct» ne signifie pas «juste» – du moins pas instinctivement.

Le non-but de Giroud pour Chelsea contre United lundi était un bon exemple. Bien qu’il soit techniquement hors-jeu et que c’était donc la «bonne» décision, je parierais qu’une majorité de fans et de joueurs diraient que «moralement», le but aurait dû rester, car il jouait dans l’esprit du jeu et n’avait pas t obtenu aucun avantage indu en raison de la position de son orteil. S’il n’y avait pas eu de VAR et que l’objectif avait été donné, personne ne s’en serait plaint. Par conséquent, pour la plupart d’entre nous, la décision de rejeter tout en étant «correcte» était également «mauvaise».

Ce serait presque impossible à organiser, mais je m’attends à ce que si vous analysiez les décisions d’arbitrage cette saison sur la base d’un axe subjectif correct / incorrect, plutôt que d’un objectif objectif correct / incorrect, vous constateriez que l’incidence de «mauvaises» décisions a augmenté – un facteur d’insatisfaction beaucoup plus fort avec le VAR que des choses comme contrecarrer les célébrations.

VAR a révélé une vérité sur ce jeu qui a toujours été présente mais que nous n’avons jamais connue ou prédite: qu’un grand nombre de décisions d’arbitrage sont en fait subjectives et reposent davantage sur un sens de la «justice» que sur une application rigide des règles – et encore plus surprenant, la plupart d’entre nous le préfèrent de cette façon.

Un arbitre sans VAR est souvent obligé de prendre des décisions «interprétatives» très complexes, basées sur un grand nombre de facteurs contextuels – résultant en beaucoup de décisions «incorrectes mais correctes». Un arbitre avec VAR est obligé de faire l’objectif subjectif, et finit donc par faire le contraire.

Ce qui est le plus intéressant à ce sujet, c’est que cela n’a rien à voir avec l ‘«application» de VAR, ou «résoudre les problèmes». It has instead to do with a misunderstanding about the nature of the game itself, and therefore the only actual solution can be an abandonment of the system altogether, or a radical reinvention where it’s purely used for incidents which constitute “gross error” (e.g. a player punching another player off the ball and the ref missing it, etc.).

Incidentally, I fully accept that there are a lot of people out there who reject the distinction between correct and right, and for whom correct always is, by definition, right. And I’m not disagreeing with this, it’s a totally legit point of view. All I’m saying is that a lot – probably a majority – of people don’t feel like that, and this is why I think VAR is so contentious.

We never saw it coming.

Alex

Wenger’s VAR solution

Have just read “Wenger’s VAR ‘solution’ actually just inverts the problem” but don’t totally agree. It is possible to change the offside rule, and indeed the way VAR is used, and improve the game.

Personally, my current problem with the offside rule is that, if the technology is going to lead to millimetre-precision, there is something inherently unsatisfying about watching two players more or less in line with each other and deciding one body part is ahead of another. All sports have these kinds of judgement calls – in cricket, runouts are often like that, in rugby, issues over players going into touch or grounding the ball – but the correct decision is usually clear to the average viewer, which is not the case with offsides in football. I honestly think that “daylight”, which was apparently never an official rule, makes the most sense. If an attacker’s body is clear of the defender, I can accept the decision being a question of millimetres, as I can with the goal-line technology.

The second broader point of the article, that whatever the rule, VAR isn’t football, is more serious. I have no need for any sport to be absolutely perfect in decision-making. What I would like in football is an elimination of whingeing, diving, and blaming the ref. I personally believe that VAR should be based on an appeal system as in cricket: if you are so sickened by the ref’s real-time decision, it’s YOUR decision whether to appeal or not. If you appeal and it turns out the decision was correct, you lose the right to appeal again in the game.

In a stroke, we would get rid of diving (any dive which didn’t result in a free kick would be appealed by the defender), whinging (you either ask for it to be referred to VAR or you shut up) and, perhaps most importantly, it would put an end to this latest incarnation of football fans, players and managers all complaining about the competence of the officials. The ball would be in the players’ court, and because the referees would be relieved of some responsibility, there would be less likelihood of constant VAR checks. You put up or you shut up.

Lev

When one reply just isn’t enough…

Usually I reply to mailbox messages in my head or, more concerningly, talking to my computer screen at work but people have started avoiding me in the corridors now so I’m doing it the sensible way instead.

To Steve, Los Angeles: City did cheat (appeal pending blah blah blah). They inflated sponsorship deals so they could spend sums on transfers they otherwise would not be able to do, buying players on wages they would ordinarily not be able to afford under FFP. Then they lied about it. And refused to cooperate. And were found guilty. So yeah, they did cheat and massively so.

Minty, LFC – my reading of Wengers offside thing is that it doesn’t actually eradicate the problem buy just move the point at which the little line would need to be drawn, shifting it back a bit. Plus the whole ‘daylight’ ruling that gets mentioned isn’t actually real and is still open to interpretation. How much daylight does there need to be? A millimetre? Centimetre?

Mark MCFC, football is politics and religion. It’s woven into the fabric of hundreds of teams worldwide. You can not like that but doesn’t change the fact that it’s true.

Anyway, this probably won’t get published so I’m off to get ready for the J League coverage tomorrow on Free Sports. Cheers to you, James T, Ishikawa, Japan!

Andy, London (via everywhere)

Entertaining mailbox this morning, we had JohnnyWicky sneering at the first bit of criticism Liverpool have received in about 2 years, perhaps this mythical team have transcended the opinions of mere mortals and only the gods can judge them now. We have Chris in Chicago who is thankful for losing as it reminds him his team aren’t actually gods. Then there’s Dave who is angry at UEFA because he went to the wrong pub. And finally we have Mark the City fan, Mark is very angry because the world is a terrible place and you just don’t understand how this makes it ok to support billionaires with deplorable morality. This isn’t even sarcastic (well, maybe a little), I was genuinely entertained.

In other news I actually wanted to respond to Minty regarding the Wenger offside rule. My issue with this would be for free kicks into the box. Attackers could stand a few feet closer to goal than the defensive line, giving them a massive advantage. I envisage defenders stood on the goal line to nullify this advantage, who then rush out once the kick is taken, a bit like in field hockey. Or, everyone crowding round the keeper like on corners. That’s a big change, and I don’t think for the better.

Dave, Manchester