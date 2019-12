Mourinho: Nous avons «moins de solutions» si Ndombele passe à côté

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 2:04

L'entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, espère que le milieu de terrain Tanguy Ndombele se déclarera apte à jouer à Norwich samedi.

Mourinho a révélé que le record d'achat du club, qui s'est récemment remis d'une blessure à l'aine, avait demandé à ne pas être sélectionné pour la victoire du lendemain de Noël contre Brighton, car il était préoccupé par ses précédents problèmes de forme physique.

Il s'est entraîné jeudi après-midi et Mourinho – face à une pénurie de milieu de terrain – espère que le Français sera prêt pour le combat.

Éperons sera privé du duo de milieu de terrain suspendu Harry Winks et Moussa Sissoko, tandis que Son Heung-min est également interdit et Dele Alli semblait porter un coup dans les dernières étapes du match des Mouettes.

Lorsqu'on lui a demandé si Mourinho était déçu de la décision de Ndombele le lendemain de Noël, il a répondu: «Je pense que Ndombele était honnête. Les joueurs de football aiment jouer au football.

"Pour lui de dire:" Je ne me sens pas en confiance, je ne me sens pas dans le meilleur état en raison de mes blessures précédentes ", il était juste honnête. Et nous avions des solutions. Nous avons eu (Eric) Dier, nous avons eu (Harry) Winks, nous avons (Oliver) Skipp qui est un super enfant qui se bat pour s'améliorer, pour une place.

«Nous avions des solutions, contre des solutions moins Norwich. Mais voyons. J'espère que vendredi matin après l'entraînement, il pourra me revenir et me dire "je suis prêt à aider l'équipe". "

La réticence de Ndombele à jouer était en contraste frappant avec l'attitude d'Erik Lamela, blessé aux ischio-jambiers depuis octobre.

Après seulement deux séances sous Mourinho, il a approché le manager et lui a dit qu'il était prêt à aider contre Brighton.

Mourinho a déclaré: «Lamela, il était fantastique. Je pense que ça faisait 56 ou 57 jours qu'il ne s'entraînait pas avec l'équipe.

«Il était blessé, il s'entraînait individuellement. Il s’est entraîné deux fois avec l’équipe, après 57 jours il s’est entraîné deux fois avec l’équipe et il est venu me voir et a dit: «Je pense que vous avez besoin de moi parce que vous avez des problèmes de blessures, de suspensions, pas de Sonny. Si vous me voulez, je suis là. Si vous avez besoin de moi pendant 10 ou 15 minutes, je suis là.

«Il était donc là si nous avions besoin de lui pour essayer de marquer un but. Il était là. C’est le genre de chose qui me touche. J'aime les joueurs qui font des sacrifices pour l'équipe. »

Les Spurs ont réalisé une bonne performance en deuxième mi-temps contre Brighton pour s'imposer 2-1 et réduire l'écart à Chelsea à trois points après la défaite surprise des Blues face à Southampton.

Ils pourraient égaliser les points avec leurs rivaux s’ils gagnaient à Carrow Road avant le match de Chelsea dimanche.

Il y avait une différence de 12 points entre les deux équipes lorsque Mourinho a pris le relais et même si cela s'est réduit, le Portugais dit qu'il sera difficile pour son équipe de terminer dans le top quatre.

«J'ai commencé avec moins 12 ici. Avec moins 12, vous devez récupérer 12 points. C’est beaucoup de points », a-t-il ajouté. «Il y a quelques jours, nous étions moins trois et nous avons eu la chance d'aller à zéro. Droite.

«Mais le problème est que pendant le processus de récupération, nous n'allons pas gagner tout le temps et les autres équipes ne vont pas perdre tout le temps.

"Il est très difficile de récupérer 12, 9, 7, 6, 0 pour récupérer. Il est très difficile de récupérer une distance de 12 points. Si nous sommes en contact, nous sommes en contact.

"En ce moment, nous sommes moins trois. Si nous commençons la saison prochaine avec tout le monde le même nombre de points, c'est une autre histoire. Maintenant c'est dur. Les joueurs le ressentent. Et ce n'est pas facile. Mais nous y allons. "