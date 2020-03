Mourinho prêt à sacrifier 42 M £ pour inciter un homme à atterrir deux cibles

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 4:47

Jose Mourinho est prêt à laisser Davinson Sanchez quitter Tottenham dans le but de décrocher deux de ses principales cibles de transfert estival, selon des informations en Espagne.

Le joueur de 23 ans a quitté Ajax en août 2017 pour un montant de 42 millions de livres sterling et est devenu un pilier au cœur de la défense des Spurs.

L’international colombien a fait 32 apparitions dans toutes les compétitions pour Tottenham cette campagne car ils ont lutté en Premier League – où ils occupent actuellement le huitième rang – tout en ils ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, dans une saison décevante.

Et maintenant, le point de vente espagnol Don Balon affirme que Mourinho est disposé à offrir Sanchez au Real Madrid en échange de leur défenseur central Eder Militao.

On dit que deux postes «hantent» Mourinho actuellement avec le défenseur central et l’attaquant de ses priorités pour la prochaine fenêtre de transfert. Et, dans un effort pour résoudre ses problèmes dans ces domaines, «il regarde le Real Madrid» où il a de l’intérêt pour Militao et l’attaquant Luka Jovic.

Le rapport ajoute que Mourinho aura plus de facilité à convaincre Jovic de conclure un accord avec l’international serbe qui n’a pas réussi à se mettre en marche depuis son départ de l’Eintracht Francfort l’année dernière.

C’est parce que Militao, qui a utilisé avec parcimonie cette saison sous Zinedine Zidane, pense que la saison prochaine sera sa grande chance de décrocher une place de départ régulière au Bernabeu. Mais cela ne ressemble pas à rebuter Mourinho.

Don Balon estime que le Real Madrid s’intéresse à Sanchez de Tottenham et que Mourinho “veut en profiter” alors qu’il cherche à conclure un accord pour Militao.

Sanchez reste sous contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2024, après avoir signé un nouvel accord exceptionnel il y a 22 mois.

Pendant ce temps, Manchester United et Tottenham ciblent Gareth Bale il est hautement improbable de retourner en Premier League en raison de ses exigences salariales excessives, après qu’un rapport dans les médias espagnols ait levé le couvercle sur sa relation problématique avec le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane.