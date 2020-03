Mourinho rejette la répétition du miracle de l’Ajax et remporte le trophée des Spurs

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 8:25

Jose Mourinho a insisté sur le fait qu’il était l’homme pour apporter de l’argenterie à Tottenham, malgré leur sortie de la FA Cup et une tâche difficile au match retour de la Ligue des champions avec le RB Leipzig mardi.

Les Spurs tenteront de renverser un déficit d’un but à Leipzig en Ligue des champions, leur dernier espoir d’un trophée cette saison.

Mais Mourinho est confiant qu’il peut ramener la gloire aux Spurs.

Il a déclaré: «Tottenham ne sera pas mon seul club sans argenterie.

«Je l’ai gagné dans tous les clubs et je pense que je vais le faire aussi avec Tottenham.

«Je suis ici depuis trois ou quatre mois. Je mets l’équipe dans une situation très difficile et maintenant c’est encore plus difficile mais je crois en moi, je crois en les joueurs, je crois en le club et je crois que pendant mon contrat j’aiderai le club à le faire. »

Cela fait maintenant douze ans que les Spurs ont remporté un trophée majeur pour la dernière fois, et avec la Ligue des champions leur seule option restante cette saison, ils semblent prêts à repartir les mains vides.

Mourinho a dû faire face à une multitude de problèmes de blessures et le Portugais a révélé que Ben Davies manquerait le voyage en Allemagne après confirmant qu’il est probable que Steven Bergwijn manquera le reste de la saison.

Il a ajouté: «Nous étions psychologiquement plus bas avec les autres blessés. De trois, quatre ou cinq à six ou sept, c’est pareil. Aucun problème. Nous sommes très confiants. Je suis très motivé, très calme et très positif.

«Nous perdons 1-0 à la mi-temps comme nous l’étions à Burnley et nous avons la deuxième mi-temps à jouer. Nous allons avec tout ce que nous avons. Comment pouvez-vous marquer au moins deux buts sans Kane, Son et Bergwijn, mais il existe de nombreuses façons de marquer des buts. Même un joueur de Leipzig pourrait faire ce qu’Antonio Rudiger a fait et marquer pour nous.

«Momentum n’est pas le meilleur, mais ces garçons méritent quelque chose de spécial. Les garçons méritent le genre de bonheur que peut apporter une victoire en huitièmes de finale de Ligue des Champions. »

Mais Mourinho n’a pas tardé à rejeter l’idée d’une répétition du miracle d’Amsterdam – qui a vu un coup du chapeau de Lucas Moura lors de la compétition de l’année dernière – en raison de l’absence d’un attaquant reconnu.

Il a dit: “Sans Llorente, si nous voulons les longues balles dans la boîte et jouer pour les deuxièmes balles, nous ne pouvons pas le faire de cette façon”, a déclaré l’entraîneur-chef de Tottenham. “Nous devons essayer d’une autre manière.”