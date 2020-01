Mourinho répond aux affirmations selon lesquelles les Spurs devraient se concentrer sur la FA Cup

Date de publication: Mardi 14 janvier 2020 10h58

Jose Mourinho insiste sur le fait que la principale priorité de Tottenham est toujours le match qui les attend après leur passage au tour suivant de la FA Cup.

Il y a eu des discussions selon lesquelles la FA Cup pourrait être l’objectif principal des Spurs maintenant qu’ils ont perdu neuf points de retard sur les places de la Ligue des champions, et en battant Middlesbrough 2-1 dans une reprise, ils sont passés au quatrième tour de la compétition.

Les buts de Giovani Lo Celso et Erik Lamela étaient suffisants pour les voir à travers, même si George Saville a rétabli un peu d’espoir pour leurs adversaires du championnat.

C’était un objectif de consolation que, même si cela ne changeait pas le résultat, Mourinho était inquiet de voir.

«3-0 a été si serré tant de fois. J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps si nous ne marquons pas 3-0, alors si 2-1 nous aurions des ennuis et c’est arrivé », a-t-il déclaré à BBC Sport.

«Nous savions que les adversaires étaient durs. Ils ont amené Gestede et sont allés directement et ont fait des problèmes et quand c’était 2-1 nous savions que ça allait être difficile.

«Nous avons fait de notre mieux, les garçons font de leur mieux. Ils ont bien géré de nombreuses situations de coups de pied arrêtés.

«Nous avons bien fait beaucoup de choses, nous avons concédé le but, un peu frustrant, mais le plus frustrant était que nous n’avons pas marqué trois, quatre ou cinq.»

Lorsqu’on lui a demandé si la FA Cup était désormais la priorité de Tottenham, Mourinho a reporté toute idée de leur faire penser à une course à Wembley.

«En ce moment, ce n’est pas la priorité. La priorité est de jouer un match difficile contre Watford en Premier League. Quand Southampton viendra, ce sera la priorité. »

L’un des joueurs les plus impressionnants des Spurs était le défenseur Japhet Tanganga, qui a terminé 90 minutes pour le deuxième match consécutif après avoir fait ses débuts en Premier League contre Liverpool ce week-end.

Mourinho jure que le joueur de 20 ans a sa confiance pour plusieurs raisons.

“Je lui fais confiance. Je sais comment il peut lire le jeu et apprendre. Il absorbe toutes les informations.

«Il n’est pas ce genre d’enfant moderne qui est préoccupé par les voies, les voies sont de travailler dur et de saisir l’opportunité qu’il a fait. Maintenant, les gens savent à quel point il est bon. »