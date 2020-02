Mourinho salue le “fantastique Mr Levy” après la fenêtre de transfert des Spurs

Date de publication: Vendredi 31 janvier 2020 11:16

Tottenham patron Jose Mourinho a salué l’accord «fantastique» négocié par Daniel Levy sur la sortie de Christian Eriksen.

Le séjour de six ans et demi d’Eriksen chez Spurs a pris fin cette semaine lorsqu’il a rejoint l’Inter Milan, mettant fin à une longue saga concernant son avenir.

Le Danois n’était pas prêt à signer un nouveau contrat, mais malgré la possibilité de le perdre gratuitement dans cinq mois, Levy a négocié dur avec la Serie A et a obtenu 17 millions de livres sterling.

Cet argent a été immédiatement versé aux frais de 25 millions de livres sterling de Steven Bergwijn par le PSV et Mourinho a estimé que c’était une bonne affaire.

“M. Levy du côté des affaires a réussi à faire beaucoup avec six mois de contrat”, a-t-il déclaré.

«M. Levy a réussi à obtenir des frais de transfert importants qui ont été utilisés pour acheter un joueur de 21 ans comme Steven Bergwijn. Donc, M. Levy a fait du fantastique pour le club.

“Offre fantastique pour un joueur qui est gratuit dans quelques mois et encore cet argent a été réinvesti dans l’achat de Steven Bergwijn, qui encore une fois il est jeune, oui il est jeune, mais c’est un joueur qui a maintenant cinq ans et demi de contrat avec nous et un joueur avec des conditions fantastiques pour être très bon pour nous, donc je pense que la situation chrétienne a été très bien gérée par M. Levy. »

Mourinho savait qu’Eriksen voulait quitter le club depuis le jour de son arrivée en novembre, après que l’international danois l’a informé qu’il n’avait pas l’intention de renouveler son contrat.

Eriksen avait déjà rendu public son désir de relever un nouveau défi et aurait idéalement quitté le mercato estival, mais aucun intérêt sérieux n’était à venir.

Bien que Mourinho connaissait ses intentions, il impliquait toujours Eriksen, dont la forme avait piqué du nez après son échec à partir en été.

Il a rendu hommage au professionnalisme d’Eriksen dans une situation difficile.

“Christian était un joueur que nous savions depuis longtemps – nous ne l’avons pas dit à cause d’un accord moral avec lui – dès le premier jour de mon arrivée, il m’a dit qu’il n’allait pas signer”, a ajouté Mourinho.

«À partir de ce moment, j’essayais juste de constituer l’équipe sans lui. C’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas joué plusieurs fois.

«En même temps, Christian étant un bon professionnel et ayant du respect pour le club et ses coéquipiers, je savais qu’avec certaines limites – il y a toujours des limites avec un joueur dans sa situation – que jusqu’à son dernier jour il essayait d’aider le équipe et être un gars positif dans le vestiaire, ce qu’il était.

«Christian nous donnerait toujours une partie de son talent jusqu’à la fin de la saison. C’est un bon professionnel, le respect du club, le respect du vestiaire, s’il restait ici je pense qu’il nous donnerait toujours quelque chose.

«Christian était un bon gars dans le vestiaire, toujours un bon professionnel, toujours un gars positif, avec les limites de quelqu’un qui veut partir. On pouvait sentir dans certains matchs qu’il n’était pas chrétien. Je pense que c’est normal.

«Mais il serait toujours un gars positif et un gars respectueux. Nous étions heureux de l’avoir ici jusqu’à la fin de la saison. »