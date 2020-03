Mourinho sauve le record du club de Tottenham dans une diatribe impitoyable

Date de publication: samedi 7 mars 2020 8:11

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déchiré le club le plus cher jamais signé Tanguy Ndombele, affirmant qu’il se «cachait» dans une première mi-temps torride.

Éperons n’a pas réussi à maîtriser le jeu dans une première mi-temps lamentable, avec leur duo de milieu de terrain de Ndombele et Oliver Skipp souvent dépassé par leurs homologues de Burnley.

Les Clarets ont amassé 14 tirs au cours des 45 premières minutes, ce qui a conduit Mourinho à substituer le duo à la mi-temps, point auquel les performances de Tottenham se sont considérablement améliorées.

Parlant à Sky Sports après le match, Mourinho a été interrogé sur le raisonnement derrière le double interrupteur.

“La qualité de Lucas Moura et Giovani Lo Celso (les deux joueurs venant en sens inverse) a fait une différence en seconde période”, a déclaré Mourinho.

«Je veux dire mais je ne peux pas dire. Nous avons eu quelque chose en première mi-temps, pas en seconde.

«Dans la seconde, nous nous sommes beaucoup améliorés. Je pense que la fatigue, Lucas et Lo Celso, Alli et Bergwijn ont eu de la fatigue – ils ont donné ce que vous avez vu.

«Je m’attendais à ce que les joueurs ne soient pas fatigués de donner plus à l’équipe. Quelqu’un doit réaliser que c’est la Premier League. C’est une nouvelle expérience, une première fois à Burnley. J’espère que la saison prochaine, il (Ndombele) pourra être fantastique. »

RAPPORT COMPLET DE MATCH: Alli calme sur le terrain alors que Tottenham et Burnley jouent un match nul 1-1 fougueux

«Je dois travailler pour essayer d’améliorer l’équipe, mais les entraîneurs ont besoin que les joueurs coopèrent dans ce travail sur leur évolution et leur développement.»

Mourinho a déclaré que ses milieux de terrain étaient parfois «cachés» au cours de la première mi-temps, une situation qui a souvent conduit les Spurs à contrer rapidement une panne.

Lorsqu’il a été pressé une dernière fois sur la performance de Ndombele après avoir souligné son désir de ne pas critiquer le jeune Skipp, Mourinho a déclaré: «J’espère qu’il utilise chaque minute sur le terrain et chaque minute en sachant ce que la Premier League doit améliorer.

«Beaucoup de joueurs fantastiques dans leur première saison dans un nouveau pays pour différentes raisons qu’ils ont du mal. Il y a eu de nombreux exemples de cela. C’est un joueur avec beaucoup de talent.

“Il doit savoir qu’il doit faire beaucoup mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner des opportunités de jouer parce que l’équipe est beaucoup plus importante.”

Buteur des Spurs Dele Alli intensifié en l’absence de Harry Kane et Son Heung-min pour éloigner leur égaliseur de l’endroit.

Il a déclaré à Sky Sports: «Il y avait beaucoup d’agressivité à la mi-temps, nous savions que nous n’étions pas assez bons. Si vous vous éteignez une seconde, ils peuvent vous punir. En entrant à la mi-temps 1-0, c’était un vestiaire collant. Mais nous avons fait mieux et créé suffisamment d’opportunités pour gagner.

«Lorsque vous faites partie d’une équipe comme celle-ci, vous voulez jouer dans n’importe quelle position et donner 100%. Ils étaient probablement un peu plus forts que moi sur le ballon mais je voulais aider l’équipe autant que possible. »

Sur ses 50 buts en Premier League: «C’est une belle réussite, mais j’échangerais les 50 contre trois points. C’est décevant, c’est deux points de retard. “

En prenant le penalty contre son coéquipier anglais Nick Pope: «Je ne veux pas le donner mais je savais que ça allait dans l’autre sens, le nombre de fois où j’ai marqué des pénalités contre lui à l’entraînement, je savais que j’allais autrement! “