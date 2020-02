Mourinho se lance dans une diatribe extraordinaire après la défaite de Tottenham contre Leipzig

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 10:56

Jose Mourinho a admis que Tottenham est «vraiment en difficulté» alors que son équipe mince cherche à équilibrer trois compétitions.

Après le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le RB Leipzig, la défaite 1-0, Mourinho a exprimé ses frustrations face à la charge de travail de ses joueurs dans les semaines à venir.

Les choses se sont améliorées pour les Spurs après que Mourinho ait effectué une double substitution à mi-chemin de la seconde mi-temps, mais il a nié que la performance précédente n’était pas la meilleure de son équipe.

«Que voulez-vous dire par les vrais Spurs? Allez, soyons fidèles aux garçons et dis-leur qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient faire », a commencé Mourinho dans une diatribe à BT Sport.

“[Substitute Erik] Lamela – vous savez combien de séances d’entraînement avec l’équipe? Zéro. Direct de la blessure à la récupération avec physios puis direct à 20 minutes en Ligue des champions.

«C’est notre équipe. Vous pouvez le regarder et vous voyez les deux perspectives.

«Une perspective est un groupe incroyable avec des gars incroyables qui essaient tout, d’un autre côté, vous voyez comment nous sommes en ce moment. Vous regardez les autres gars, ils jouent avec [Patrik] Schick, avec [Timo] Werner, [Christopher] Nkunku.

“Nkunku est fatigué, sors, arrive [Emil] Forsberg. Schick est fatigué, arrive [Yussuf] Poulsen et c’est notre situation, c’est comme aller combattre sans balles.

«Nous avons donc fait ce que nous pouvions faire et je pense que si nous marquions avant eux, le match serait différent. Vous pouvez me dire que nous avons eu de la chance dans certains moments, je ne suis pas d’accord. Nous avons eu un grand gardien de but qui a fait deux arrêts magnifiques et ce n’est pas de la chance, c’est un gardien de but incroyable.

«Leur gardien de but a également effectué deux arrêts fantastiques, nous avons eu nos chances et nous avons tout essayé. Je remercie les fans pour leur soutien aux garçons.

«Je ne suis pas inquiet avec le 1-0 – nous pouvons y aller et gagner. Ce qui m’inquiète, c’est que ce sont nos joueurs pour les prochains matchs.

«Moura était absolument mort, Bergwijn était absolument mort, Lo Celso était absolument mort.

«Nous sommes vraiment en difficulté. Si ce n’était que ce match, je dirais pas de problème, mais nous avons des matchs de FA Cup et de Premier League.

«Je sais que Lamela ne pouvait nous donner que 20 minutes et je savais que Ndombele ne pourrait pas jouer pendant 90 minutes. J’ai essayé de gérer les morceaux que j’avais.

“Ne me dites pas que Lamela et Ndombele auraient pu commencer le match, ils n’auraient pas pu commencer le match.

«C’est parti Chelsea [who they play next on Saturday lunchtime] boire de l’eau pétillante au citron. Samedi matin – merci beaucoup pour le choix. »