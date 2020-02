Mourinho se sent grincheux et “ regrette déjà d’avoir pris le travail à Tottenham ”

Date de publication: samedi 8 février 2020 14h45

Jose Mourinho regrette déjà d’avoir pris le poste de Tottenham à peine deux mois après son arrivée, selon le spécialiste controversé Paul Merson.

Mourinho a succédé à Mauricio Pochettino renvoyé en novembre et a rapidement fait comprendre qu’il allait essayer de présenter un personnage différent à l’humeur maussade qui a souvent rabaissé son temps en charge à Manchester United.

Dix victoires lors de ses 19 premiers matches en charge ont rajeuni Tottenham, qui ne compte plus que quatre points de retard sur Chelsea, quatrième, et se qualifie pour le cinquième tour de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cependant, des affichages peu convaincants contre Man City et Southampton lors de leurs deux derniers matchs – matchs dans lesquels les Spurs ont tous deux gagné – ont vu l’ancien Mourinho sortir, et maintenant Merson prétend qu’il n’est pas heureux!

“J’ai dit que lorsqu’il s’y rendrait, cela leur donnerait un coup de pouce et qu’il y aurait une offensive de charme – et il était tout sourire pendant un certain temps”, a écrit Merson dans le Daily Star.

“Mais tout le monde savait que cela ne durerait pas, n’est-ce pas? Il est redevenu Grumpy Mourinho. Et je ne vois pas du tout comment il les a améliorés. Pas du tout.

“Il a l’air de penser:” Qu’est-ce que j’ai fait en venant ici? “

Merson a ajouté: «Mourinho n’est là que pour les placer dans le top quatre. Je ne vois pas Daniel Levy vouloir gagner la FA Cup mais ne pas retourner en Ligue des champions.

«Mais ça ne marche pas vraiment, non? Chelsea est aux commandes pour terminer quatrième et je ne vois pas les Spurs les rattraper en ce moment.

“Ils sont une équipe de football très chanceuse en ce moment car ils ont été déchiquetés lors de leurs deux derniers matches mais ont quand même réussi à gagner.”

L’indignation de Mourinho ces derniers temps a peut-être été résumée le mieux dans son point de presse d’après-match après la victoire de la FA Cup sur Southampton avec le brandon portugais admettant que “la meilleure équipe avait perdu”.

«Je dois être honnête, je pense que la meilleure équipe a perdu. La meilleure équipe sur le terrain a perdu », a-t-il déclaré.

“Mais l’équipe avec plus de cœur, l’équipe avec les joueurs qui sont allés à leurs limites, l’équipe qui a eu tant de difficultés même à construire une équipe, une équipe qui, sur le banc, les options n’étaient pas des options pour changer le jeu, même Dele [Alli].

«Dans des conditions si difficiles, je pense que mon équipe méritait de gagner. La meilleure équipe a perdu, mais mon équipe méritait de gagner. »

Pendant ce temps, le chef du Sporting Lisbonne s’est ouvert sur l’échec de Tottenham pour signer Bruno Fernandes avant son déménagement à Manchester United le mois dernier.