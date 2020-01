Mourinho semble critiquer l’Inter Milan à propos de la situation d’Eriksen

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 6:14

Jose Mourinho a semblé critiquer l’Inter Milan pour avoir traqué leur poursuite de Christian Eriksen.

Eriksen a été exclu du match de la FA Cup de Tottenham à Southampton samedi, malgré son voyage à St Mary’s, et devrait se rendre en Italie au début de la semaine prochaine pour un examen médical.

La fin d’une longue et longue saga semble se profiler à l’horizon, mais Mourinho n’est pas satisfait de la façon dont les autres clubs se sont comportés.

L’Inter a pourchassé l’international danois pendant la majeure partie du mercato de janvier, alors qu’il y a eu des spéculations sur son avenir depuis qu’il a dit qu’il voulait quitter les Spurs en été.

Son absence du côté qui a fait match nul 1-1 à Southampton semble révélateur, mais il a laissé Mourinho avec un mauvais goût.

“Vous pouvez lire ce que vous voulez lire, je ne veux rien dire”, at-il dit.

“Je veux juste dire que cette situation ne devrait pas se produire le 25 janvier.

“Et ce n’est pas TottenhamC’est la faute du 25 janvier.

“La seule chose que je peux dire est Eriksen, depuis mon arrivée, il se comporte de façon très, très professionnelle, avec moi et l’équipe.

“Tottenham est le dernier à blâmer pour cette situation, mais être le 25 janvier dans une situation comme celle-ci n’est pas agréable.”

Malgré les spéculations constantes sur l’avenir d’Eriksen ce mois-ci, les Portugais ont toujours continué à impliquer le milieu de terrain.

Il est entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire 2-1 de mercredi contre Norwich, mais a été hué par certains fans mécontents du prétendu manque d’engagement du Danois cette saison.

Après avoir dit qu’il voulait partir en été pour un nouveau défi, ses performances ont chuté, surtout après avoir échoué à se déplacer dans la fenêtre de transfert d’été.

Cependant, si un déménagement s’achève la semaine prochaine, le joueur de 27 ans restera dans les mémoires comme l’un des hommes clés qui a aidé Tottenham à devenir une force du football anglais sous la direction de Mauricio Pochettino.

Il a marqué 69 buts dans toutes les compétitions en 305 apparitions et en a fait beaucoup plus dans une combinaison mortelle avec Harry Kane, Son Heung-min et Dele Alli.

Le défenseur Danny Rose n’était pas non plus inclus dans l’équipe de Saints au milieu de l’intérêt signalé de Newcastle.

Mourinho a confirmé que l’arrière gauche n’était pas blessé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours au club le mois prochain, il a répondu: «Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas blessé. Ma décision (de le laisser de côté).

«Ma décision est basée sur la performance et sur la base de mon analyse. Rien d’autre vraiment. “