Mourinho s’engage à dépenser intelligemment mais émet un avertissement de transfert

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 11h30

Jose Mourinho dit que Tottenham sera «intelligent» dans la fenêtre de transfert de janvier et insiste sur le fait que toutes les signatures seront faites pour le bénéfice à long terme du club, plutôt que des solutions rapides.

Mourinho a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne réviserait pas son équipe ce mois-ci et que toute entreprise pourrait dépendre du départ des joueurs.

Néanmoins, les goûts de Vedat Muriqi, Dani Olmo et Max Aarons ont tous été mentionnés comme cibles au cours des dernières 48 heures.

Cependant, Mourinho insiste sur le fait qu’il est entré dans le club les yeux grands ouverts et affirme qu’il est sur la même longueur d’onde que le président souvent frugal du club, Daniel Levy.

“C’était très clair pour moi et il est très important pour moi de comprendre cela avant de venir”, a-t-il admis.

«C’est très simple, mais au final, ce que je veux est le même que tout le monde dans le club.

«Ce n’est pas que je veux quelque chose et M. Levy veut autre chose. Nous voulons le meilleur pour le club. C’est évident et ce n’est pas notre dernière fenêtre de transfert.

«C’est notre première fenêtre de transfert, pas la dernière. On va en avoir un en été, on va en avoir un en 2021 en janvier, on va en avoir un autre en été 2021.

«Ce n’est donc pas notre dernière fenêtre de transfert.

“Nous allons devoir essayer d’être intelligents et nous devons essayer de prendre les bonnes décisions, pas seulement pour l’instant, mais pour le développement d’un cycle.”

Bien qu’il accepte la situation, cela ne veut pas dire Mourinho ne veut pas ajouter à son équipe.

“Il n’y a pas un seul manager au monde qui ne cherche pas toujours plus”, a-t-il déclaré.

«Nous en voulons toujours plus. Vous avez trois gardiens de but, vous en voulez quatre. Vous avez cinq grévistes, vous en voulez six. C’est notre nature.

“Mais bien sûr, je comprends la situation et voyons ce que nous pouvons faire et nous devons voir si nous faisons quelque chose, c’est quelque chose que nous ne subissons pas de pression, c’est quelque chose que nous faisons aussi pour l’avenir.”

Tottenham fera appel aux jeunes pour une égalité en FA Cup

Les Spurs pourraient faire quelques ajouts, car ils sont à plat pour le voyage de dimanche de la FA Cup à Middlesbrough.

Harry Kane, Tanguy Ndombele, Ben Davies, Danny Rose et Hugo Lloris sont tous blessés et la majorité de ceux qui n’ont pas de blessures ont joué trois matchs en six jours à Noël.

Mourinho a admis qu’il est susceptible d’appeler des jeunes au Riverside.

“Tout le monde va être impliqué”, a-t-il déclaré. «Si vous allez dans notre équipe et pas de Rose, pas de Davies, pas de Lloris, pas de Kane.

“Je ne sais pas si Eric Dier sera prêt mais il doit encore revenir.

«Quand vous dites non, non, non, non, non, vous devez dire (Oliver) Skipp, (Japhet) Tanganga, (Troy) Parrott, les jeunes garçons.

“C’est sûr, mais parfois quand vous parlez de jeunes gars, des gens qui ne jouent pas beaucoup et que vous connectez à la FA Cup (ce n’est pas important), la FA Cup est le bon espace pour donner des opportunités aux joueurs, ce n’est pas le cas.

«La FA Cup (est) très importante, par l’histoire du club, par la connexion, par les souvenirs, par ce que cela signifie pour tout le monde au club, pour tous les fans, la FA Cup est très importante.

“Donc, ces jeunes joueurs qui viennent pour le match à Middlesbrough ne signifient pas que la FA Cup n’est pas importante pour nous.”

Pendant ce temps, Mourinho a admis qu’il envisageait de prêter à nouveau Jack Clarke après que Tottenham ait rappelé le jeune ailier de son prêt à Leeds United.