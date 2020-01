Mourinho tient à éviter les conversations VAR alors qu’il réagit au tirage au sort des Spurs

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 à 2h54

Jose Mourinho tenait à éviter de parler de VAR après Tottenham a fait match nul 0-0 contre Watford samedi.

Troy Deeney a vu son coup de pied de deuxième mi-temps sauvé par Paulo Gazzaniga, mais c’était un autre point réclamé lors de leur résurgence actuelle sous Nigel Pearson.

Watford a maintenant pris 14 points de ses six derniers matchs et regarde vers le haut dans le dernier tiers de la campagne.

Ils se sont heurtés à une équipe de Spurs bégayant sous Mourinho et sans menace de buteur sans le blessé Harry Kane.

MourinhoL’équipe a maintenant disputé trois matches de championnat sans trouver le filet et n’a pas gagné depuis le lendemain de Noël, ce qui signifie que ses quatre meilleures chances diminuent à chaque match.

De son côté, Mourinho a déclaré à BT Sport: «Je parle de TottenhamLes performances de l’arbitre sont distinctes des décisions d’arbitrage et de VAR car je préfère ne pas commenter.

«La performance de Tottenham était bonne. Nous avons très bien commencé. Nous étions très dominants en première mi-temps jusqu’à ce qu’ils fassent ce qu’ils font toujours – ils ont eu cette période où ils ont commencé à gagner plus de deuxièmes balles, à mettre plus de balles dans la surface et à jouer un ou deux sets. Il est impossible de toujours les dominer.

«Dans la seconde moitié, le match était plus 50-50. Nous avons essayé avec les munitions que nous avons dans la dernière période d’apporter plus d’énergie, plus de vision et plus de qualité avec Eriksen et nous étions à quelques millimètres de gagner le match.

«Dans l’ensemble, c’était un bon match.»

Concernant les décisions d’arbitrage, Mourinho a ajouté: «Je laisse les décisions du VAR aux experts.

«Gazza a fait un travail pour nous et c’est une importante économie.

«Je pense que nous méritons de gagner ce match. Perdre aurait été trop dur pour les garçons. »