Mourinho «vraiment triste» après que les Spurs fatigués subissent un choc à la sortie de la FA Cup

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 11h01

Jose Mourinho a défendu ses joueurs, citant la fatigue, après que Tottenham Hotspur a quitté la FA Cup après une défaite en tirs au but à Norwich City.

Jan Vertonghen a dirigé les Spurs vers une avance rapide, rencontrant le coup franc de Giovani Lo Celso à la 13e minute et faisant signe de la tête à Tim Krul.

Norwich a égalisé 12 minutes après une énorme erreur de Vorm. Le gardien des Spurs a renversé un tir de routine à distance et Josip Drmic s’est rapproché à bout portant.

Après un match nul 1-1 sur les 90 minutes, les hommes de Mourinho ont dominé le temps supplémentaire mais n’ont pas pu trouver de vainqueur et le match nul a dû être décidé par une première séance de tirs au but au nouveau stade de White Hart Lane, qui a été remporté par Norwich après Tim. Krul s’est avéré plus influent entre les bâtons que son compatriote Vorm.

“Je pense que nous ne méritons pas le résultat mais c’est du football”, a déclaré Mourinho à la BBC après le match.

«Comme vous pouvez vous y attendre, ce fut un match difficile, car je pouvais m’attendre à ce que certains de mes joueurs étaient vraiment en difficulté et ils ont fait un effort incroyable pour essayer.

“Je ne vais pas dire ce que tout le monde sait donc cette fois je ne vais pas dire ça mais je dois dire Steven Bergwijn, c’est trop pour lui de jouer autant de minutes comme lui.”

“Je préfère appeler Lucas [Moura] un héros, il joue chaque minute de chaque match dans chaque position pour aider l’équipe, mais il m’a dit qu’il devait se retirer, il allait se blesser. “

Erik Lamela a envoyé sa pénalité au-dessus de la barre, tandis que Troy Parrott et Gedson Fernandes ont vu leurs pénalités sauvées par le spécialiste des tirs au but Krul, qui a été célèbre sur le banc spécifiquement pour les pénalités de Louis Van Gaal en quart de finale de la Coupe du monde des Pays-Bas contre le Costa Rica en 2014.

Ces arrêts se sont avérés décisifs puisque les Canaries de Daniel Farke ont remporté les tirs au but avec trois marqués contre Tottenham.

“Harry Winks était complètement mort”, a ajouté Mourinho.

“Je pense qu’il a commencé 11-12 matchs de suite, nous avons eu beaucoup de joueurs en difficulté.

«Les solutions étaient des solutions mais nous n’améliorions pas l’équipe. Nous étions la seule équipe qui pouvait gagner en 90 minutes, nous étions la seule équipe à essayer dans les 10 dernières minutes.

«La même chose en temps supplémentaire. Les pénalités sont des pénalités, nous les avons manquées donc félicitations à Norwich c’est la seule chose que je peux dire.

«Je n’ai pas un seul sentiment négatif envers mes joueurs, au contraire, ils ont essayé des choses fantastiques. Je suis vraiment, vraiment triste pour les garçons, je peux faire face au mauvais résultat et aux moments négatifs, j’en ai eu tellement, mais je suis vraiment triste pour les joueurs. “

Alors que le temps supplémentaire se jouait, le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup a opposé le vainqueur à un match à domicile contre Manchester United ou Derby County, qui jouent demain.

Les Spurs quittant la compétition, Mourinho s’est vu refuser une autre réunion avec son ancien club.